“São seus clones”, ressurge teoria sobre quem é a mãe dos filhos de Ricky Martin por estas fotos

Há anos se tem especulado sobre a mãe biológica dos filhos de Ricky Martin, Matteo e Valentino, afirmando que é a atriz Eglantina Zingg.

E a teoria surge depois de ver fotos da também modelo venezuelana, por isso afirmam que os gêmeos do cantor são idênticos a ela e herdaram sua beleza.

Além disso, é sabido que ela e Ricky têm uma amizade profunda e sincera há muitos anos, e eles a exibiram nas redes em diferentes ocasiões, o que leva a especulações de que o cantor teria pedido o favor dela de emprestar seu útero para se tornar pai.

Eglantina Zingg Muitos afirmam que os filhos do cantor são iguais a atriz (@eglantinazingg/Instagram)

Embora nenhum deles tenha confirmado ou negado, houve alguns sinais que os usuários das redes sociais captaram, como uma postagem que a atriz fez em seu Instagram mostrando uma foto dela quando era pequena, e as pessoas afirmaram que a confundiram com os filhos de Ricky.

"Sinais de que é a mãe dos filhos de Ricky Martin. Haverá mais sinais? Sem dizer nada", "Pensei que era um dos filhos do Ricky Martin!!", "Nada como ter os filhos do seu melhor amigo e esse ser o Ricky Martin.... 😏", "o que é genética" e "Ela se parece bastante com o bebê do Ricky", foram alguns comentários na postagem da famosa em novembro do ano passado."

Os filhos de Ricky Martin reaparecem e ressurge a teoria de que são filhos de Eglantina Zingg

Agora, a teoria sobre a mãe dos filhos de Ricky Martin ressurgiu, depois de ver Matteo e Valentino junto com seu pai na estreia de sua nova série ‘Palm Royale’ em Beverly Hills.

Os jovens cresceram e já têm 15 anos e, embora sejam gêmeos, não são idênticos, por isso disseram que um deles é a cópia de Eglantina Zingg, o que confirmaria a suspeita de que ela é a mãe deles.

Alguém com óculos se parece com ele, e o outro com sua mãe Eglantina", "Eles são iguais a Eglantina Zingg 😮", "Um é idêntico à sua mãe Eglantina Zingg 😍", "uau, um deles tem os olhos da mãe", "Para que parem de negar que Eglantina é a mãe, um deles é sua cópia", e "Os dois se parecem muito com sua mãe Eglantina Zingg 😍", foram alguns dos comentários nas redes.

Embora até o momento Ricky Martin e Eglantina não tenham confirmado que ela seja a mãe de seus filhos, os usuários nas redes sociais estão certos de que sim e afirmam "não há provas, mas também não há dúvidas".