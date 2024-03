Maldição do safira azul de Lady Di: a inquietante história da joia que Kate Middleton herdou

Kate Middleton tornou-se a protagonista dos rumores e polêmicas nas últimas semanas, depois de ter estado ausente das atividades devido a uma cirurgia abdominal.

Após essa situação, a imprensa internacional e as redes sociais começaram uma série de especulações sobre a princesa de Gales: sobre seu estado de saúde, as razões de sua ausência, a polêmica edição de uma foto familiar, se é realmente ela que aparece em um vídeo com William, ou sobre o futuro de seu relacionamento com seu marido.

E devido a toda a onda de rumores e controvérsias que se gerou em torno de sua figura, é que nos últimos tempos ressurgiu uma história singular: a maldição do safira azul da Lady Di.

Qual é a joia que pertenceu a Lady Di e que foi herdada por Kate Middleton?

Trata-se do anel de noivado dela com William, que herdou de sua falecida sogra: o safira azul.

Para algumas pessoas, na astrologia, o safira azul é considerada uma pedra amaldiçoada, sendo desaconselhável para iniciar um compromisso.

Nesse sentido, a história do relacionamento entre Charles e Diana é marcada por tragédias, traições e mentiras. Por isso, após os problemas de saúde de Kate Middleton e os rumores de que William a traiu com Rose Hanbury, nas redes sociais têm relacionado tudo isso com a maldição do safira azul.

No entanto, há duas semanas atrás, um vídeo foi divulgado mostrando a princesa junto com William visitando uma loja agrícola, onde Kate Middleton foi vista em ótima forma, sorridente, enquanto se espera que no domingo de Páscoa a princesa reapareça oficialmente e participe das atividades com sua família.