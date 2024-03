Maite Perroni quebra regras de Carolina Herrera com ‘o pior calçado’ para combinar blazer

Maite Perroni e Carolina Herrera Maite Perroni quebrou as regras do estilista venezuelano para usar blazer com elegância ( Ivan Apfel / Daniel Zuchnik /Foto: Getty Images)

Maite Perroni e seu marido, o produtor Andrés Tovar, celebraram em grande estilo o batismo de sua pequena Lía, onde estavam acompanhados por seus familiares e amigos.

A atriz e cantora celebrou o batismo no fim de semana prolongado de 18 de março no México, onde a decoração foi inspirada em uma fábrica de doces, predominando a cor rosa e tons pastéis.

De acordo com as imagens publicadas pelos fãs e alguns amigos do casal, a celebração foi um verdadeiro espetáculo de cores para a pequena Lía, que tem seus pais apaixonados.

Entre as amizades que acompanharam Maite neste momento especial estão os membros do RBD com quem ela dividiu o palco em 2023 em vários países durante o reencontro do grupo, Christopher Ukermann, Christian Chávez e Dulce María. A grande ausente neste evento foi Anahí e os motivos são desconhecidos.

Um conjunto que Carolina Herrera reprovaria

Por ser um momento tão especial para a cantora e atriz de 41 anos, todos os seus fãs esperavam que ela usasse um visual espetacular, mas Perroni optou por um look simples e confortável que a famosa estilista Carolina Herrera reprovaria totalmente.

Para a renomada designer, um look de uma mulher com mais de 35 anos usando tênis “parece horrível”, como ela confessou à jornalista Adela Micha em uma entrevista para o YouTube, onde Herrera falou sobre as regras para ser uma mulher elegante o tempo todo.

"Eu não ando de tênis, mas sim de sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão à academia e vestem calças de moletom e de repente as usam para sair. Fica horrível! Tudo tem seu momento", comentou a venezuelana.

Maite Perroni quebra regras de Carolina Herrera com 'os piores sapatos' para combinar blazer no batismo de Lía A atriz e cantora usou um blazer bem simples combinado com tênis (Instagram: @oficialportalrbd)

Maite Perroni quebrou todos os padrões no batismo de sua primogênita, um em que qualquer celebridade no mundo teria se destacado com seu traje.

No entanto, a cantora e atriz decidiu combinar um blazer preto oversized, calças largas e blusa branca com tênis esportivos.

Os blazers são para denotar elegância

A designer venezuelana assegura que os blazers são o melhor aliado para denotar elegância em qualquer ocasião.

A versatilidade desta peça de vestuário permite levá-lo do casual ao formal, sem complicações, desde que com os sapatos adequados que realcem não apenas a figura, mas também a combinação do blazer.

De acordo com a revista Glamour, o blazer não é apenas uma peça básica de guarda-roupa, mas sim uma peça infalível que Herrera considera que, se usada corretamente, pode transformar qualquer conjunto e empoderar a mulher que o usa.

No caso de Perroni não foi assim, pois o simples fato de usar tênis fez com que ela perdesse a elegância que todos os seus fãs esperavam ver em um dia tão especial.