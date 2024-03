Chegou ‘X-Men ‘97′: confira os detalhes da nova série animada

A série animada ‘X-Men ‘97′ estreou na última quarta-feira como uma das transmissões do Disney Plus, dando continuidade à história desta saga de quadrinhos da Marvel que terminou nos anos 90, quando encerrou com cinco temporadas.

‘X-Men ‘97′ é apresentado pelo produtor Kevin Feige e dirigido pelo roteirista Beau DeMayo, que continuarão contando o que aconteceu após a última temporada que terminou com o professor Charles Xavier à beira da morte, sendo levado a um mundo alienígena para ser estudado.

“Os primeiros três episódios de ‘X-Men ‘97′ simplificam esse conhecimento prévio para a simples ausência de Xavier. Um X-Men sem o Professor X é discordante, mas ‘X-Men ‘97′ oferece uma ponte entre o passado e o presente”, diz a Variety, que detalha que os atores de dublagem originais retornarão, como Cal Dodd dando voz a Wolverine e Alison Sealy-Smith interpretando Tempestade.

A nova série terá a aparência e música da saga original, será uma extensão o mais parecida possível com seus primórdios, para que um novo público e também aqueles que cresceram assistindo 'X-Men' possam desfrutar.

Ciclope (Ray Chase) assumiu a liderança dos 'X-Men' na ausência de Charles, mas sua esposa Jean (Jennifer Hale) não quer mais lutar para salvar a humanidade, ela quer se dedicar à sua família.

Até agora, sabe-se que serão um total de 10 episódios e na estreia, já se viu como Magneto (Matthew Waterson) cede a uma coexistência pacífica entre mutantes e seres humanos.

Como assistir 'X-Men'?

Para desfrutar da nova série animada 'X-Men '97', o CNET publicou um guia, detalhando que a estreia será na Disney Plus nesta quarta-feira com uma lista dupla de episódios às 3h ET/12h PT. Em 27 de março haverá outro episódio e mais episódios serão lançados semanalmente.

O serviço sem publicidade pode ser pago por 14 dólares por mês ou 140 dólares por ano. Com publicidade, o pagamento é de oito dólares por mês sem desembolso anual.

Para assistir à série no Disney Plus do exterior, você pode usar um VPN no seu telefone, tablet ou laptop. Esta é uma excelente opção para viajantes, desde que os VPNs sejam legalmente permitidos no país em que você estiver.

A CNET recomendou as VPN: ExpressVPN, Surfshark e NordVPN.