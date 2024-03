Bruno Mars resolvido: MGM Casino nega dívida de US$50 milhões do artista no pôquer

Na última quinta-feira, 14 de março, o site da NewsNation gerou polêmica em todo os Estados Unidos ao publicar uma reportagem afirmando que o famoso cantor Bruno Mars tinha uma dívida milionária com o cassino MGM de cerca de US$50 milhões.

Há 9 anos, o cantor e compositor havaiano reside em Las Vegas e, segundo informações divulgadas em dezembro, estaria planejando estender sua estadia por mais três anos.

A sua permanência na “cidade do pecado” deve-se ao facto de ter um contrato em vigor com a empresa MGM Grand, no qual estaria a ganhar cerca de US$90 milhões, mas, de acordo com a fonte citada, a maioria desse dinheiro voltaria para o complexo para liquidar a sua dívida milionária.

O hotel-cassino MGM Grand em Las Vegas AP/Ty ONeil (Ty ONeil/AP)

MGM nega

O portal especializado em entretenimento americano, TMZ, publicou nesta segunda-feira em seu site que, segundo informações de um representante da MGM Resorts International, o também produtor musical não tem a dívida de jogo de US$50 milhões que tem sido comentada nos últimos dias.

"Estamos orgulhosos de nossa parceria com Bruno Mars, um dos artistas mais emocionantes e dinâmicos do mundo. Desde seus shows no Dolby Live no Park MGM até o novo lounge Pinky Ring no Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes de todo o mundo", explicou a fonte ao veículo de comunicação.

E completou: "A parceria entre a MGM e o Bruno é duradoura e baseada em respeito mútuo. Qualquer especulação contrária é completamente falsa; ele não tem nenhuma dívida com a MGM. Estamos entusiasmados em continuar criando experiências inesquecíveis para nossos hóspedes juntos".

Fã de apostas

Desde o início de sua carreira profissional, Bruno Mars não escondeu seu fanatismo pelo mundo das apostas, especialmente pelo poker. Ele revelou isso em uma entrevista em 2013, onde detalhou como começou e como aprendeu a lidar com a pressão do jogo: "Lembro da minha primeira aposta, minha mão tremia, e um cara me chamou a atenção e me envergonhou. Você tem que perder. É preciso perder para ganhar, para entender".

Bruno Mars confessou em 2016 ter muito interesse em jogos de azar no programa “Carpool Karaoke”, apresentado por James Corden, explicando que antes de alcançar a fama costumava jogar pôquer para poder pagar o aluguel de sua casa na cidade de Los Angeles, na Califórnia.