A rainha Camilla fala sobre a saúde do rei Charles: “ele está indo muito bem”

Durante uma visita solo à Irlanda do Norte, a rainha Camilla deu uma atualização sobre a saúde do rei Charles III, apesar do sigilo que envolve a recuperação de Kate Middleton.

Esta quinta-feira, a rainha, de 76 anos, saiu para Belfast para visitar algumas das lojas de alimentos artesanais e familiares da cidade, e falou brevemente do rei na Arcadia Delicatessen.

"A rainha Camilla disse: 'Ele está se saindo muito bem. Ele estava muito decepcionado por não poder vir'", de acordo com a revista ¡Hola!.

Inclusive, ela até brincou um pouco ao dizer que os homens "não são os melhores pacientes". "Eu tento mantê-lo sob controle", respondeu a rainha Camilla sobre seu marido.

Mais tarde, a rainha falou novamente sobre seu marido na Coffey’s Butcher, onde aproveitou para comprar rolos de vegetais, salsichas de carne de vaca e pepinos em conserva de Belfast: "vou levá-los para o meu marido. Ele realmente vai aproveitá-los ao máximo".

O rei Carlos foi diagnosticado com câncer

Mas não mencionou nada sobre os doces da Knotts Bakery. "Ele disse que comeria alguns a caminho de casa", disse William Corrie, co-proprietário da padaria.

A última parada da rainha Camilla foi no Castelo de Hillsborough, onde a monarca celebrou o Dia Mundial da Poesia com uma leitura em um evento chamado "Irlanda do Norte: os poetas e seu lugar".

O Palácio anunciou, em 5 de fevereiro passado, que o rei Charles está com câncer e se afastará por um tempo para fazer seus tratamentos. De acordo com fontes próximas, Carlos continua trabalhando em casa e está lidando bem com a situação, disseram à People.

Embora o palácio não tenha especificado o tipo de câncer, um porta-voz real assegurou que não se trata de câncer de próstata, apesar de ter sido operado da próstata em janeiro.