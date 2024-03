William já não aguenta mais: revelam a pergunta desesperada que ele fez diante do escândalo

A situação em torno de Kate Middleton continua e não para. Às imagens da princesa de Gales ao lado do príncipe William, onde ela parecia visivelmente recuperada e relaxada enquanto fazia compras em uma loja agrícola perto de Windsor, soma-se a tentativa de boicote sofrida pelo hospital London Clinic com o objetivo de obter o histórico médico da esposa do príncipe de Gales.

A situação está se tornando cada vez mais insustentável

Tentando dar um ar de normalidade, o príncipe William continuou com seus compromissos reais. Como Coronel da Guarda Galesa, o herdeiro do trono britânico visitou o primeiro batalhão da guarda galesa em seu quartel em Windsor.

O Príncipe William e Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Rebecca English, jornalista do The Sun, teve a oportunidade de estar perto de William e suas sensações foram diretas: “Sei que ele está zangado, frustrado e profundamente decepcionado com o que aconteceu nas últimas semanas”, afirmava ao mesmo tempo que tornava pública a pergunta que o próprio príncipe fez em voz alta e que confirma sua desesperança. “Quando isso vai acabar?”.

"Quando é que isto vai acabar?"

Embora a recuperação de Kate Middleton tenha sido favorável e, finalmente, ela possa ser vista de volta na vida pública em algumas semanas, há algo que tem atormentado William há algum tempo. Como revela Rebecca English, o principal objetivo do príncipe era "proteger sua família do tipo de intrusão que sua mãe sofreu", algo que ele não conseguiu. "William aprendeu da pior maneira que esse grau de controle se estende às redes sociais, que não estão sujeitas à mesma regulamentação que os meios de comunicação", acrescenta.

Segundo ela, o que mais preocupa são as dezenas de teorias que surgiram e se tornaram virais na internet.