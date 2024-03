Príncipe Harry e Meghan Markle não sabem nada sobre Kate

Meghan Markle e o príncipe Harry não sabem absolutamente nada sobre a cirurgia e recuperação de Kate Middleton, apesar de serem familiares.

Por que Harry e Meghan não sabem nada de Kate Middleton?

"Estão cientes de tudo o que está acontecendo na Inglaterra, mas não conhecem nenhum detalhe sobre Kate", disse uma fonte da família ao PEOPLE. "É evidente que não há confiança".

Embora o duque de Sussex tenha viajado recentemente para verificar o estado de saúde de seu pai, o rei Charles III, que informou que tinha câncer, sua visita foi muito breve e ele não se encontrou com seu irmão William nem com Kate.

Recomendados

A fonte real acrescentou que também não foi planejado um momento para que os irmãos, filhos de Lady Di, se encontrassem: "não havia planos".

O príncipe William, de 41 anos, confessou semanas após a cirurgia abdominal de Kate, de 42 anos, que a "principal preocupação é sua esposa", conforme afirmou uma fonte próxima ao Palácio.

Ruptura familiar indefinida

“Seria normal ir visitar sua cunhada, que passou por uma cirurgia grave, e também ver sua sobrinha e sobrinhos. Mas não é normal. É terrivelmente triste”, disse uma fonte próxima à realeza. Esta é uma clara indicação da ruptura familiar.

Outra fonte acrescentou que, quando o príncipe Harry e o rei Charles se encontraram, Harry pediu para vê-lo sozinho e a rainha Camila não estava presente na reunião, que durou apenas 30 minutos, em 6 de fevereiro.

Reunião entre o rei e o príncipe

“Tudo isso tem a ver com o desejo de William de proteger a instituição da monarquia, ele sente que não pode confiar em Harry. Não acredito que William jamais aceitará a readmissão de Harry na família a menos que ele se desculpe claramente e aja adiante”, disse o autor real Robert Lacey à PEOPLE.

O príncipe Harry, durante uma entrevista com Will Reeve do Good Morning America, disse: “olha, eu amo minha família. O fato de que pude entrar em um avião e ir vê-lo e passar tempo com ele, sou grato por isso”.