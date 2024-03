Pitel leva o anjo do BBB 24; a sister venceu o circuito deste sábado

Uma prova em três fases desafiou os brothers e sisters que queriam conquistar o anjo do BBB 24. Mas, apenas Pitel levou a melhor e está imune ao paredão que será formado ao vivo na noite deste domingo (24).

Com 3:32 minutos, Pitel faz o melhor tempo na prova do anjo. Com muita tranquilidade e facilidade, a sister conseguiu completar todo o circuito deste sábado (23) e desbancou Fernanda, Bin e Buda, que estavam na corrida pela imunidade.

Segundo Tadeu, nem nos testes da produção do Big Brother Brasil a prova foi concluída de forma tão rápida.

Desta vez, Tadeu Schmidt disse que todos iriam participar da prova do anjo, que aconteceu na tarde deste sábado (23), mas era preciso sortear a ordem, que ficou: Isabelle, Leidy Elin, Beatriz, Lucas Henrique (Buda), Matteus, Davi, MC Bin Laden, Fernanda, Pitel e Alane.

Isabelle foi a primeira a jogar, mas montou o quebra-cabeça da primeira fase, incorretamente e Tadeu Schmidt avisou que a manauara estava desclassificada da prova do anjo.

Leidy Elin foi a segunda e demorou um pouco mais de 7 minutos para fazer todo o percurso, perdendo tempo por causa das peças que estavam na parte mais alta do cenário.

Bia foi a terceira concorrente e completou a prova do anjo do BBB em cinco minutos, mas foi desclassificada por não encaixar o quebra-cabeça corretamente. Segundo Tadeu, uma peça ficou para fora do tabuleiro.

Buda foi o segundo aprovado pela produção e terminou em cinco minutos e quarenta segundos, ficando na liderança, até aquele momento. Matteus também ficou no pódio para levar a imunidade para escapar do próximo paredão, mas perdeu tempo quando não enxergou a garrafa atrás dos discos.

Por não montar corretamente o quebra-cabeça, Davi foi desclassificado. O anúncio aconteceu quando o motorista de aplicativo estava na segunda etapa e precisou parar.

Quando Bin começou a prova do anjo, Buda estava na frente de todos os demais participantes. Com o quebra-cabeça correto e todas as latas nos dispositivos, o MC ficou em primeiro lugar na prova do anjo, mas ainda faltavam Fernanda, Pitel e Alane.

Na reta final da disputa, Fernanda questionou Tadeu se ela poderia ficar o tempo que ela precisasse, mas o apresentador do Big Brother Brasil disse que não. Como todos os demais, ela não percebeu que o espelho abria, mas correu para a estante.

Com um tempo menor do que cinco minutos, Fernanda deixou Bin Laden e Buda, que acabaram perdendo a oportunidade de ficar imunes no paredão do BBB 24. Alane foi a última competidora deste sábado (23), mas acabou desclassificada por causa do quebra-cabeça.

Entenda a prova do anjo

Segundo o apresentador do BBB 24, a prova contava com três etapas e cada um jogaria por vez. Antes de tudo, o participante deveria apertar um botão para começar a rodar o cronômetro.

No primeiro ambiente, os brothers e sisters precisavam montar um quebra-cabeças. No segundo, cada um precisava encontrar três latinhas e colocar no expositor amarelo. Já no último, o objetivo era encontrar quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Ao terminar a prova do anjo, os participantes do BBB deveriam acionar o botão que para o cronômetro.Segundo Tadeu, o campeão do fim de semana seria aquele com menos tempo calculado.