Pierce Brosnan declara-se culpado de entrar em uma área restrita de Yellowstone

MAMMOTH, Wyoming, EUA (AP) - O ator Pierce Brosnan, que se declarou culpado na quinta-feira de sair da trilha e entrar em uma área termal restrita durante uma visita em novembro ao Parque Nacional de Yellowstone, foi descoberto depois de postar fotos online, de acordo com registros judiciais.

Brosnan, que compareceu em tribunal em Mammoth, Wyoming, foi multado em US$500 e ordenado a fazer uma doação de US$1.000 até 1 de abril para o Yellowstone Forever, uma organização sem fins lucrativos que apoia o parque, de acordo com documentos. Os promotores haviam recomendado uma multa de US$5 mil e uma sentença de liberdade condicional de dois anos.

Um segundo delito menor, por violar os fechamentos e limites de uso, foi descartado pela juíza federal Stephanie Hambrick.

Recomendados

O ator publicou um pedido de desculpas em sua conta do Instagram na quinta-feira, dizendo que "cometeu um erro impulsivo" e se descreveu como um ambientalista com "o maior respeito e amor pelo nosso mundo natural".

"Lamento profundamente minha transgressão e ofereço minhas mais sinceras desculpas a todos por invadir esta área protegida. Yellowstone e todos os nossos Parques Nacionais devem ser cuidados e preservados para que todos possam desfrutar", escreveu Brosnan.

Brosnan disse que não viu um sinal de "proibido o acesso" ao entrar na área termal para tirar uma foto e não caminhou na área imediata, escreveu. Ele terminou a mensagem com um "#StayOnThePath" (Permaneça no caminho).

O ator, de 70 anos, caminhou em uma área proibida em Mammoth Terraces, no norte de Yellowstone, perto da fronteira entre Wyoming e Montana, em 1º de novembro, de acordo com a denúncia do parque. Ele estava em uma visita pessoal ao parque e não para trabalhar em um filme, disse o Escritório do Procurador Federal de Wyoming.

No entanto, ele postou fotos de si mesmo em pé na neve em sua página do Instagram, de acordo com os registros judiciais.

As Mammoth Terraces é um pitoresco local de águas termais com incrustações minerais borbulhando de uma encosta. É uma das centenas de áreas termais características do parque, que vão desde géiseres jorrantes até poças de lama borbulhante, com água perto ou no ponto de ebulição.

Sair dos limites nessas áreas pode ser perigoso, entre os milhões de pessoas que visitam Yellowstone a cada ano, algumas acabaram gravemente queimadas por ignorar os sinais que as advertiam para não sair da trilha.

Ser descoberto violando as regras também pode trazer perigo legal, com multas caras, acesso negado ao parque e até mesmo sentenças de prisão.

Brosnan atuou em quatro filmes de James Bond, estrelou a série de televisão dos anos 1980 “Remington Steele” e é conhecido por seus papéis principais nos filmes “Uma Babá Quase Perfeita” e “O Segredo de Thomas Crown”.