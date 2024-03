Luísa Sonza mostra potência ao subir no palco do Lollapalooza 2024: ‘Diva!’ (Reprodução/Instagram)

Luísa Sonza dominou o Lollapalooza em 2024. Nesta sexta-feira (22), a artista subiu ao palco e mostrou os motivos para cantar no festival, que acontece em São Paulo.

Além dos hits, Luísa cantou músicas que ainda não foram liberadas nas principais plataformas de música, como Sagrado Profano, que foi muito elogiada por quem estava acompanhando tudo ao vivo e também nas redes sociais da famosa.

Uma fã chamou Luísa Sonza de gênia da música e disse que a cantora “conseguiu fazer no melhor momento do show”. A potência vocal também chamou a atenção do público que viu tudo pela TV e usou as redes sociais para afirmar que ela é uma “grande artista brasileira dos tempos modernos”.

O spoiler de Sagrado Profano deixou os fãs de Luísa tão empolgados que eles pediram para que ela não demore muito para soltar tudo para download: “Finalmente! Solta tudo agora, pelo amor”, pediu um fã.

Há também quem ficou tão empolgado com o show de Luísa Sonza no Lollapalooza deste ano que esqueceu que o repertório contava com uma parte nunca antes vista: “Nem lembrava mais das músicas extras. Achei até que já era…tinha acabado”.

Cancelamentos e mudanças repentinas

Antes do Lollapalooza começar nesta sexta-feira (22), a organização precisou lidar com o cancelamento das apresentações de Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, que aconteceram um mês antes do festival dar o start.

Segundo o comunicado publicado pela organização do Lollapalooza em suas redes sociais, o cancelamento das apresentações se deu por “motivos pessoais” dos artistas envolvidos. As apresentações de Jaden, Rina e Dove aconteceriam nos dias 22, 23 e 24 de março, sendo cada um deles parte do line-up de um dia do festival.Confira o comunicado:

“O Lollapalooza Brasil informa que os artistas Jaden, Rina Sawayama e Dove Cameron, que se apresentariam no festival respectivamente nos dias 22, 23 e 24 de março, cancelaram suas apresentações por motivos pessoais”.