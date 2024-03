Gnomos sem carisma e potencial: Pitel faz conclusões na reta final do BBB 24

O BBB 24 entrou em sua reta final e Pitel resolveu fazer algumas conclusões envolvendo os quartos gnomos e fadas. Em conversa com Buda, a sister concluiu que o grupo de Alane, Matteus, Beatriz e Isabelle tem muito mais carisma do que todos que estão ao seu lado.

“Eu vi que o fadas tinha muito potencial. Eu não sabia em que contexto, mas para mim, eu tinha muita certeza que eles tinham muito mais potencial do que a gente, porque para mim, eu estava inserida em um grupo que não tinha carisma”, afirmou ela.

Sem entender as razões, durante a conversa com Lucas Henrique na varanda da casa do BBB, Pitel disse que não demorou muito para entender que o quarto fadas poderia chegar na final do reality show.

Pitel diz para Buda que eles foram para o grupo "sem carisma" do BBB 24 (Reprodução/Globo)

“Sempre vi muito mais potencial neles, desde o começo do jogo. Acho que em 10 dias, 12 dias de programa eu já via potencial neles”, disse ela.

Público opina sobre tal conclusão

A fala de Pitel sobre o quarto fadas repercutiu nas redes sociais do Big Brother Brasil, onde o público questionou as razões para a sister continuar onde estava: “Ela sabe disso há muito tempo e mesmo assim continuou aonde está”, disse uma pessoa.

Um outro reforçou que não entende como ela continuou aliada ao “grupo sem carisma” do BBB 24: " A Pitel é igual aquele jogador de futebol que a gente sabe que é bom, mas tá no time errado”.

Para muitos, depois de perceber que os gnomos estão saindo do BBB 24, é fácil a participante do pipocas assumir isso. Há também quem diga que há potencial no grupo de Giovanna, Fernanda e Buda, mas para “falar mal dos outros e se incomodar com absolutamente tudo”.

Um outro disse que é impossível ir pro BBB e analisar o jogo como se estivesse fora do reality show: “Gente, vai viver a experiência. Ficar deitado o dia todo analisando quem tá vivendo isso é tão”.