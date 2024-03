Funcionários de hospital em Londres investigados por violar registros médicos de Kate

Segundo relatos da ITV, uma investigação está em curso após a suspeita de que três funcionários da Clínica de Londres teriam acessado os registros médicos de Kate Middleton sem autorização. Essa ação levantou preocupações significativas sobre a privacidade da família real britânica e a segurança dos dados médicos dos pacientes.

Three London hospital staffers under investigation over alleged Kate Middleton medical records breach: report https://t.co/WXCrllUjOL pic.twitter.com/53sXr3g2Yh — New York Post (@nypost) March 20, 2024

O CEO da London Clinic, Al Russell, enfatizou a gravidade da situação, declarando que não há tolerância para violações de confiança, seja de pacientes ou colegas de trabalho. A clínica reiterou seu compromisso com a confidencialidade e a discrição no tratamento de seus pacientes, garantindo que todas as medidas investigativas, regulatórias e disciplinares apropriadas serão tomadas para lidar com essa situação.

Comprometimento com a confiança

Russell enfatizou que a violação da confiança dos pacientes é inaceitável e que medidas rigorosas serão tomadas para abordar qualquer violação de privacidade. A clínica garante a implementação de sistemas de monitoramento para garantir a segurança das informações dos pacientes.