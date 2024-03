Este ator de ' Round 6′ foi considerado culpado de comportamento sexual inadequado: este foi o seu veredicto

O reconhecido ator da bem-sucedida série da Netflix, “Round 6”, Oh Yeong-Su, foi considerado culpado de comportamento sexual inapropriado por um tribunal na Coreia do Sul.

De acordo com relatórios do New York Times, a sentença foi proferida na sexta-feira após uma denúncia feita por uma atriz, alegando que ele a havia tocado de forma inadequada.

Veredito e sentença

O juiz do tribunal de distrito na cidade de Seongnam determinou que Oh havia abraçado a atriz, segurado sua mão e beijado sua bochecha de forma inapropriada durante um incidente ocorrido em 2017.

Recomendados

Como resultado, o ator de 79 anos recebeu uma sentença suspensa de oito meses e foi ordenado a frequentar 40 horas de aulas sobre violência sexual.

Apesar da decisão do tribunal, o ator negou as acusações e expressou sua intenção de recorrer da sentença.

Em declarações aos promotores, ele afirmou que simplesmente pegou na mão da atriz para guiá-la ao redor de um lago e que pediu desculpas quando ela mencionou o incidente, mas isso não implica uma admissão de culpa.

A denúncia foi apresentada em 2022 e, durante o processo judicial, foi revelado que a atriz havia recebido aconselhamento sobre violência sexual em 2018. No entanto, foi o sucesso da série “Round 6” em 2021 que a levou a exigir um pedido de desculpas de Oh.

Impacto na carreira

O intérprete do jogador No. 001 na série popular se tornou o primeiro ator sul-coreano a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação.

Também foi indicado a um Emmy em 2022 como ator coadjuvante em uma série dramática. No entanto, sua participação na segunda temporada de “Round 6″ não acontecerá.

A notícia da condenação impactou a indústria do entretenimento e os fãs da série. No entanto, a Netflix ainda não emitiu comentários sobre o veredicto.