Drake Bell se abre para os fãs e confessa como perdeu nove dentes

O cantor e ator Drake Bell deixou seus fãs chocados com o lançamento de seu novo videoclipe ‘I Kind Of Relate’, onde ele relata um evento traumático que viveu no passado: um acidente de carro que resultou na perda de nove dentes. Em 18 de março, Drake Bell estreou o videoclipe juntamente com seu single ‘I Kind Of Relate’, revelando que era o momento de compartilhar uma parte importante de sua história pessoal.

Este lançamento segue a sua recente confissão em um documentário sobre o abuso que sofreu aos 15 anos, o que demonstra a sua coragem ao enfrentar eventos difíceis do seu passado através da sua arte. O vídeo musical inclui imagens do acidente de carro que quase lhe custou a vida e que ocorreu em 2005.

Drake Bell conta como perdeu 9 dentes em um acidente

Numa foto compartilhada no Instagram, vemos Drake Bell em uma maca, com um colar cervical e visivelmente ensanguentado, mostrando a perda de seus dentes. O cantor revelou que o acidente aconteceu quando ele estava parado em um semáforo e foi atingido por outro veículo a cerca de 60 milhas por hora. Sua mandíbula ficou fechada por seis meses como resultado do acidente.

Felizmente, Drake Bell estava dirigindo um Ford Mustang de 1966 naquele momento, o que, segundo ele, ajudou a salvar sua vida ao evitar que fosse esmagado pelo impacto. Esse incidente deixou uma marca na vida do artista e agora, através de sua música, ele compartilha essa experiência com o mundo. O videoclipe de ‘I Kind Of Relate’ dedica quase um minuto e meio para narrar o momento do acidente, oferecendo aos espectadores uma visão vívida e emotiva desse evento traumático na vida de Drake Bell.

A música e o vídeo são uma forma para o artista processar e expressar as emoções associadas a esse evento, assim como oferecer aos seus seguidores uma janela para sua jornada pessoal. Sua coragem ao se abrir sobre eventos difíceis do seu passado inspira outros a enfrentar suas próprias adversidades com coragem e determinação.