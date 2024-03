Dragon Ball Super: batalha entre Gohan Beast e o Ultra Instinto de Goku

Dragon Ball Super está nos mostrando uma surpreendente batalha amistosa entre as duas transformações mais brutais que já vimos. O Modo Besta de Gohan e o Ultra Instinto de Goku. O arco Super Hero termina esta semana (aqui os detalhes do episódio final), no qual haverá novas cenas da épica luta das aventuras de Akira Toriyama e Toyotaro.

No entanto, como todos os fãs de Dragon Ball que leem o mangá sabem, essas histórias nos chegam inicialmente em preto e branco. As imagens coloridas aparecem com o lançamento do volume completo, que leva meses para ser publicado.

Mas um talentoso fan art, muito conhecido nas redes sociais como @DBSKAKERU1, ousa passar por cima de Toyotaro e mostra um brutal 'colorido' de Gohan no Modo Besta contra Goku no Ultra Instinto.

Recomendados

O desenho tem todos os detalhes das novas transformações dos dois personagens e todos os elementos para competir com as ilustrações do mangá. Goku em Ultra Instinto, com o cabelo branco, tenta atingir Gohan, e este, com sua forma poderosa, o segura com sua mão direita.

Talvez os únicos detalhes da ilustração são que Goku está um pouco sem a aura típica e abundante de sua transformação, e Gohan aparece muito semelhante ao personagem em sua adolescência. Isso não tira o mérito do talento de @DBSKAKERU1 em representar os personagens de Dragon Ball.

Recentemente, como tem sido costume nos últimos anos, foram revelados os rascunhos, que como sabemos são feitos por Toyotaro (Akira Toriyama escreve). Juntamente com essas primeiras visualizações, aparece a data de lançamento do capítulo #103, que será em 20 de março.

Vamos lembrar que no episódio anterior Goku e Gohan haviam começado uma batalha usando suas transformações mais poderosas: o Instinto Superior no caso de Kakaroto e o Modo Besta do lado do jovem saiyajin.

O site oficial revela que neste episódio ocorrerá o clímax do arco Super Hero. O título "Um legado para o futuro" é uma piscadela para o que poderia ser a passagem de bastão de um mestre para um aluno, de Toriyama para Toyotaro, usando Goku e Gohan como exemplo.