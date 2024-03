Charles III não é o melhor paciente? Camilla fala sobre a saúde do rei

A rainha Camila não fala nada sobre o estado de saúde de Kate Middleton, que revelou passar por um tratamento contra um câncer, mas, em viagem à Irlanda do Norte, resolveu falar sobre como anda o rei Charles III, seu marido.

Segundo a rainha do Reino Unido, o monarca ficou em Londres, onde continua com o seu tratamento contra o câncer. Sem revelar muitos detalhes, Camila apenas disse que Charles está bem, mas que não é um muito bom paciente.

“Ele está indo muito bem. Ele ficou muito desapontado por não poder vir [à Irlanda do Norte]”, afirmou Camilla, que em seguida disse que os homens “não são os melhores pacientes” durante um tratamento médico.

Rei Charles III e Camilla - Foto: Getty Images

Mas, aos jornalistas locais, em tom de brincadeira, a rainha disse que tenta manter a ordem no tratamento de Charles contra o câncer, demonstrando que ela é pulso firme com o marido.

A viagem oficial de Camila

Casada com o monarca de 75 anos, Camila assumiu parte da agenda do rei britânico, que precisou dar uma pausa nos compromissos depois que foi operado da próstata e que um câncer foi revelado à imprensa.

Com o tratamento em andamento, o rei do Reino Unido não conseguiu viajar para a Irlanda do Norte representando a família real, que passa por um momento muito turbulento.

Porém durante a viagem oficial, a rainha foi questionada sobre a saúde de Charles III e também sobre Kate Middleton, que também foi operada, mas tudo ainda segue sendo um grande mistério.

Sem citar nomes e fazer mais alardes, Camila evitou falar sobre Kate e falou pouco sobre o marido, mas tentou apagar o fogo criado em volta de diversas teorias da conspiração, com o fato de uma emissora de televisão russa garantir que o monarca tinha morrido, algo que o palácio britânico já tinha desmentido.