BBB 24: ‘O Brasil espera um beijo’, diz sister sobre Matteus e Isabelle

Depois do show da Ivete, Alane disse para Matteus e Isabelle aquilo que boa parte do público do BBB 24 queria avisar. Durante a madrugada deste sábado (23), a sister chegou na dupla e reforçou que “o Brasil está esperando um beijo dos dois”.

“Eu tenho a impressão que o Brasil espera um beijo de vocês. Eu amo a Anny, ela é minha amiga, mas eu falo isso com muito respeito”, falou a sister.

Enquanto Matteus sorria, Isabelle disse que não, mas Alane continuou o seu raciocínio sobre um possível romance entre elas na reta final do BBB e disse que ao ver os dois juntos só imagina “outras coisas”, além da amizade.

A fala da sister para Matteus e Isabelle, ambos do quarto fadas, acendeu o debate nas redes sociais, onde o público aplaudiu a coragem de Alane a também concordou: “Alane, às 3h30 da manhã, acabou de falar tudo que o Brasil queria falar para Mateus e Isa”, escreveu uma pessoa.

Após declaração de Alane, Isabelle diz "não" sobre beijar Matteus no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Outra que assistiu a confissão no perfil oficial do Big Brother Brasil no Instagram disse que “apenas as fadas seguem na festa” e conseguem “dar entretenimento” para quem assiste em casa, já que o restante “já desistiu”.

Voltando ao possível romance entre Isabelle e Matteus no BBB 24, há quem apoie o casal e alerte o brother: A outra não gosta dele. Terminou por causa de barba, de jogo, sei lá de que. Próxima!”.

O retorno de Anny ao BBB também foi falado por outra fã do reality show da Globo, que disse que a sister eliminada terminou sem razão: “Ela fez ele chorar...o cara tá livre e a Alane e a Bia não tem culpa de nada não gente, eu hein. Assim como são amigas da Anny, elas são amigas do Matheus também. Quem deixou o caminho livre foi ela mesma”.