“Uma deusa”: Karol G reaparece com um biquíni explosivo e quebrou a internet

Karol G está no seu melhor momento. A “Bichota” continua a mostrar todos os dias que é uma das maiores estrelas do mundo e está a deixar isso claro com a sua “Mañana Será Bonito Latam Tour”, que tem sido um sucesso em cada uma das suas apresentações.

E dentro desse contexto, a colombiana está na República Dominicana, onde aproveitou para desfrutar das praias paradisíacas do país, antes de seguir para seu próximo destino, que é Caracas, na Venezuela.

As fotos de Karol G que incendiaram as redes

Nesse sentido, a artista fez uma pequena pausa em sua turnê e compartilhou com seus seguidores através das redes sociais, postando três fotos à beira-mar e com um biquíni minúsculo.

"Meu Deus", apontou a colombiana na publicação, que rapidamente acumulou mais de 1 milhão de curtidas e recebeu muitos elogios.

"Cada dia mais bonita", "uma deusa", "sempre tão imparável e autêntica", "quebrando a internet", "uma rainha", "a bichota full" e "a rainha da Colômbia" foram algumas das reações que Karol G provocou.