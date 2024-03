The Offspring comemora 40 anos de carreira e promete show explosivo no Lollapalooza

Nesta sexta-feira, 22 de março, tem início o Lollapalooza 2024. Com atrações nacionais e internacionais o evento promete agitar o público que estará presente no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

No primeiro dia de evento uma das principais atrações é a banda The Offspring, que celebra 40 anos de carreira em 2024 e promete fazer um show que vai fazer o público pular do começo ao fim. Essa não é a primeira passagem da banda pelo país, e seus outros shows já mostraram que eles prometem, e cumprem.

Em uma entrevista para a RollingStone, o guitarrista, Noodles, afirmou que o show da banda será “explosivo”, e prometeu tocar vários dos maiores sucessos do grupo. A apresentação tem horário programado para as 19h05, no Palco Budweiser.

Recomendados

“Será uma explosão! A situação de festival é sempre divertida. E acho que até no Brasil é ainda mais”, declarou o guitarrista que ainda exaltou os fãs brasileiros ao dizer que são os mais apaixonados e enérgicos.

Setlist de sucesso

Por se tratar de uma apresentação em um festival, a setlist poderá sofrer alguns cortes e alterações para se adaptar as demandas do evento. Apesar disso, se seguir a mesma linha da apresentação da banda no Lollapalooza Chile, o setlist do The Offspring será recheado de sucessos. Para termos uma ideia do que espera o fã, listamos abaixo as músicas tocadas pelo grupo em sua passagem pelo Lollapalooza Chile.

Confira a provável setlist para o show do The Offspring: