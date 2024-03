Shakira esclareceu se descobriu que Piqué estava sendo infiel através dos potes de geleia

Cada vez mais detalhes sobre a separação de Shakira e Gerard Piqué continuam vindo à tona. Recentemente, foi a própria cantora e compositora que esclareceu de uma vez por todas um dos rumores que circularam sobre eles depois que terminaram.

Mediaticamente, foi comentado que supostamente, a artista descobriu a infidelidade do ex-jogador de futebol porque percebeu que os potes de geléia que ela guardava na geladeira estavam vazios. Disseram que ela saía de casa para seus compromissos e que ao retornar percebia que alguém estava comendo a geléia, o que lhe parecia estranho, pois ela era a única que gostava desse doce em casa.

Esta versão da geleia foi comentada após ela lançar sua música 'Te felicito' com Rauw Alejandro, pois no videoclipe, ela abre a geladeira e dentro está a cabeça do colombiano. Este detalhe do vídeo se destacou porque supostamente, ela revelou em uma entrevista que no trabalho audiovisual ela abre a geladeira para "encontrar a verdade".

Shakira e a teoria do pote de geléia

Em entrevista ao jornal The Times UK, Shakira esclareceu sobre a veracidade desse boato e disse: “Isso não é verdade” sem oferecer mais detalhes.

Com esta explicação, ainda resta a dúvida se não foi pela geleia, então como descobriu a infidelidade de Piqué? Até o momento, a resposta é desconhecida.

Shakira, Piqué e Clara Chía

Não passou muito tempo desde a ruptura entre Shakira e Piqué, quando ele já estava passeando de mãos dadas com Clara Chía.

A ex-estrela do Barcelona tem tido que suportar as vaias dos fãs da colombiana em muitos lugares para onde tem ido, casos que se tornaram virais no momento e ainda são muito lembrados.

Na entrevista ao The Sunday Times, Shakira mais uma vez manifestou que pausou sua carreira por causa de Piqué. "Durante muito tempo, eu coloquei minha carreira em pausa por Gerard Piqué, para que ele pudesse jogar futebol. Há muito sacrifício que fazemos por amor".

Após o rompimento com quem ela pensava que seria o amor de sua vida, sua válvula de escape tem sido a música, e desde então, ela tem colhido um sucesso vertiginoso com a série de músicas dedicadas ao seu ex e pai de seus filhos.