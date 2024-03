Shakira apareceu muito amorosa com Lucien Laviscount e causou furor nas redes sociais

Na incessante espera pela chegada de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ da barranquillera que será finalmente em 22 de março, Shakira revelou as primeiras imagens ao lado de um dos atores mais cobiçados do momento, Lucien Laviscount.

O ator de 31 anos seduziu muitas pessoas após sua aparição na série da Netflix 'Emily em Paris', apesar de já ter uma longa e bem-sucedida carreira em outras produções audiovisuais, e agora estrelará o vídeo de 'Puntería'.

‘Puntería’ é a faixa 1 do seu décimo segundo álbum de estúdio ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que é uma colaboração com a cantora Cardi B, de acordo com o que a cantora revelou, estará cheio de muita sensualidade.

que desde já promete ser um dos sucessos do álbum e o possível tema promocional que virá com um vídeo e terá como figura principal um ator franco-britânico reconhecido.

"No trecho de 'Puntería' liberado pela cantora, ouve-se: 'Você tem boa mira, sabe por onde me atingir para que eu fique rendida... rendida, tem estilo para chamar minha atenção... é impossível explicar, você tem boa mira'. Nessa música, é feita uma combinação explosiva de pop e dance com Cardi B."

Como era de esperar, as reações da comunidade digital de Shakira nas redes sociais não demoraram a chegar, pois consideram que ela escolheu o ator certo para transmitir sensualidade no vídeo musical.

“Eu te vejo, te admiro e te respeito 😎”, “Meu Deus fiquei gostoso ha ha ha ha ha ha 🥵”, “Mas que menininho lindo 😍 😍 😍 😍 😍 😍 e lindo que eles ficam juntos 🤩 🤩”, “Quem quer que Shakira”, “Daleeeeeeee, dizem que você não volta depois 😂” e “Onde o olho coloca, ele coloca o 🏹 🎯 💘”, são apenas algumas das reações que se destacam.

O álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ transita pelos gêneros de baladas, afrobeat, regional mexicano, pop, dance e rock, o que tem todos ansiosos após retornar às suas raízes.