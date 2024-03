Remasterizam Selena: conta oficial do Instagram anuncia vídeo em resolução 4K

Já se passaram 29 anos desde o chocante assassinato de uma das cantoras com maior projeção na música latina: Selena Quintanilla. Sua marca e legado são tão grandes que quase três décadas depois continuam influenciando o talento das novas gerações.

A conta oficial da cantora americana, com origens panamenha e mexicana, surpreende seus seguidores ao anunciar a remasterização do maior sucesso em sua breve carreira musical, ‘Amor Proibido’. A música, juntamente com o vídeo, foi lançada há 30 anos e, como é comum nas produções da metade dos anos 90, a qualidade da imagem não é a melhor.

Mas agora, de acordo com o que é anunciado na conta do Instagram de Selena Quintanilla, temos ‘Amor Proibido’ em 4K. Na verdade, a mesma rede social oficial da icônica cantora mostra as diferenças na qualidade de cada uma das imagens.

Aparece como se vê em formato original, em SD, e como o vídeo está agora, em 4K. O som musical também foi remasterizado, de acordo com o que é relatado na conta do X de Selena.

Este lançamento é em homenagem ao 30º aniversário do sucesso musical, disponível em versões de CD, cassete e até mesmo em vinil.

“Comemore o 30º Aniversário de Amor Proibido como nunca antes. Versões mixadas e remasterizadas em Dolby Atmos para uma experiência imersiva. Além disso, não perca as versões em CD e cassete lançadas, incluindo o primeiro lançamento em vinil. Pré-venda a partir de 22 de março”, escreveram em um post da conta do X (anteriormente chamada Twitter) de Quintanilla.