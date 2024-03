Príncipe William homenageia mãe Diana em premiação

O Príncipe William prestou homenagem à sua mãe, a Princesa Diana, durante uma cerimônia para os vencedores do Prêmio Diana Legacy. Enquanto isso, o Príncipe Harry também estava presente, mas ambos agendaram suas aparições com horas de diferença.

William destacou a coragem e o compromisso de sua mãe ao discursar na cerimônia. Os premiados, provenientes de vários países, foram elogiados por seu trabalho humanitário e ação social, refletindo os valores que Diana defendia.

'Great shame' as William dodges Harry's speech at event honouring mum Diana https://t.co/mjHL8F5ulK — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 21, 2024

Distanciamento Real e tensões

A presença de William e Harry no evento ocorreu em meio a tensões entre os dois irmãos, especialmente após revelações feitas por Harry em seu livro de memórias, 'Spare'. Embora ambos tenham participado do evento, não se encontraram pessoalmente, destacando ainda mais as divisões na família real.