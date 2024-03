“Parece fantasia de criança”: Kim Kardashian surpreende com novo visual e é chamada de “a pior vestida”

Nada do que faz Kim Kardashian passa despercebido, incluindo um novo visual criado pela Balenciaga que tem recebido críticas e piadas na internet.

A famosa é fanática por explorar com seu estilo e sair da zona de conforto, mas muitos opinaram que seu último post compartilhado no Instagram foi “demais”, o que gerou comentários de todos os tipos.

O visual de Kim Kardashian que recebeu críticas

Isso aconteceu em Paris, viagem que deu à socialite a inspiração para publicar um carrossel com os melhores momentos que viveu na capital francesa e, claro, os looks que escolheu para seus eventos sociais.

Mas um dos seus looks não passou despercebido, já que Kim Kardashian optou por vestir várias camadas de roupa, que incluíam leggings, meias, três camisetas regatas, outros suéteres de ombro caído e até um de manga comprida.

A famosa usou um look composto por camadas que muitos criticaram Instagram (@kimkardashian/Instagram)

Os seguidores não entenderam o conceito por trás deste traje e fizeram-no saber nos comentários da publicação, que já acumula mais de 1,5 milhões de curtidas, às quais a famosa não respondeu.

“A quinta foto parece quando você era criança e costumava vestir tudo do seu armário”; “A quinta foto sou eu quando minha mala está acima do peso”; “Não pode ser o visual da quinta foto, com todo respeito”; “Isso parece um desfile de moda do Disney Channel”; “O que se supõe que está usando na quinta foto?”; “Esse look foi muito 2003”; “Por favor, não tragam de volta a moda das blusas de alcinha”; foram as opiniões dos internautas.

O choque coletivo aumentou, pois de acordo com People, foram parte das opções que ela usou como parte de seus estilos na semana de moda, que motivou sua viagem à França nos últimos dias.