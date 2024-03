Os difíceis últimos 15 dias da princesa Kate Middleton

Tranquilizou o público garantindo que está bem e focada em seu tratamento e recuperação: "Como já disse, estou bem e estou me fortalecendo a cada dia ao me concentrar nas coisas que me ajudarão a me curar; em minha mente, corpo e espírito".

Vídeo comprando no mercado com o príncipe William

Antes desta comunicação oficial, o TMZ divulgou nas redes sociais um vídeo da princesa Kate Middleton e do príncipe William comprando em um mercado muito próximo de sua residência, mostrando o casal relaxado e alegre, em um tom muito cordial, após semanas de rumores sobre supostas infidelidades de William.

Esta foi a primeira vez que Kate foi vista em público desde dezembro, mas também gerou rumores sobre se o vídeo era real ou não, ou se a mulher era realmente Kate Middleton ou uma atriz se passando por ela.

A polêmica foto manipulada de Kate Middleton

Um dos momentos mais intensos destes últimos 15 dias foi a foto manipulada que Kate Middleton compartilhou no Dia das Mães no Reino Unido. Tratava-se de uma foto com seus filhos, que depois foi analisada por agências e pelo público em geral, detectando inconsistências na imagem.

Tudo isso gerou polêmica sobre o paradeiro de Kate Middleton, que não era vista em público desde dezembro. Diante de toda a agitação, nas redes sociais, a princesa se desculpou e admitiu ter editado a foto.

Pidió disculpas por editar la foto (Agencias)

"Como muitos fotógrafos amadores, de vez em quando eu experimento com a edição", disse, admitindo que tinha feito "pequenos ajustes" na imagem que foi tirada pelo príncipe William.

Este evento aumentou ainda mais os rumores sobre a saúde de Kate Middleton, além de manchar a credibilidade das comunicações da monarquia britânica.

Kate Middleton foi capturada por paparazzis

Outra das imagens que aumentou os rumores sobre o estado de Kate Middleton foi capturada por paparazzi no início de março e obtida pelo Page Six, na qual Kate é vista no banco do passageiro de uma caminhonete, ao lado de sua mãe que estava dirigindo.

Esta imagem também foi questionada, pois muitos espectadores insistiram que o rosto da princesa estava muito diferente. Alguns até sugeriram que aquela não era Kate, mas sim sua irmã Pippa.

Kate Middleton pediu que sua privacidade e espaço sejam respeitados enquanto se recupera do câncer. “Esperamos que entendam que, como família, agora precisamos de um tempo, espaço e privacidade enquanto completo meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria e espero voltar quando puder, mas por enquanto devo me concentrar em me recuperar completamente”, disse.

