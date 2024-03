O ator sul-coreano Kim Min-kyu revela data de entrada no Serviço Militar

Como é costume na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos homens antes de completarem 28 anos de idade, incluindo cantores e atores, por isso, mês a mês, dezenas de ídolos e protagonistas de k-dramas se alistam para servir ao seu país.

O ator revela data de entrada no Serviço Militar

Por isso mesmo, o ator sul-coreano Kim Min-kyu, também conhecido como Kim Min-gue, que interpretou o personagem Cha Sung-hoon no k-drama ‘Pretendente Surpresa’ (Business Proposal), anunciou que se alistará no serviço militar da Coreia do Sul em 1º de abril.

"Gostaríamos de agradecer aos fãs que sempre oferecem generoso apoio e amor ao ator Kim Min Kyu, e gostaríamos de informar sobre o alistamento do ator Kim Min Kyu. O ator Kim Min Kyu se alistará como soldado em serviço ativo no exército em 1º de abril. Não serão realizados eventos oficiais no dia em que ele ingressar no centro de treinamento de recrutas."

‘Pretendente Surpresa’ (Business Proposal) SBS

A agência Companion Company compartilhou: “Por favor, entenda que o alistamento dele será feito de forma privada para evitar incidentes de segurança devido à aglomeração no local. Pedimos o amor e apoio dos fãs para que o ator Kim Min Kyu possa completar diligentemente seu serviço militar obrigatório e retornar em um estado mais maduro e saudável.”