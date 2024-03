Johnny Depp foi acusado de insultar uma atriz

A atriz Lola Glaudini, conhecida por fazer parte do elenco principal da aclamada série de televisão Criminal Minds, afirmou que no início de sua carreira em Hollywood sofreu um episódio de violência verbal por parte do famoso ator americano, Johnny Depp.

Os atos de insulto teriam ocorrido no set de filmagem do filme ‘Profissão de Risco’, dirigido por Ted Demme e estrelado pela espanhola Penélope Cruz, que conta a história real e crua de George Jung, um traficante de drogas americano membro do Cartel de Medellín e considerado o principal responsável pela importação de cocaína (85%) nos Estados Unidos durante a década de 1970 e início da década de 1980.

Acusação

Johnny Depp voltou a ser destaque nos principais meios de comunicação de Hollywood, devido a denúncias de comportamento violento em um set de filmagem.

Numa entrevista no podcast Powerful Truth Angels, Glaudini declarou que no dia em que conheceu Johnny Depp, ele a insultou porque ela teve um ataque de riso: “Ele me insultou na cara”. A atriz acrescentou que foi o diretor do filme, Ted Demme, quem deu a ordem para que ela risse depois que Depp disse uma palavra específica durante a tomada que estavam gravando.

A filha do dramaturgo Roberto Glaudini comentou sobre as duras palavras do ex de Amber Heard: “Quando ele dá o sinal de corte, ele se aproxima de mim, aponta o dedo na minha cara e diz: ‘Quem você pensa que é? Feche a boca. Estou aqui tentando dizer minhas falas e você está me desconcentrando. Maldita idiota. Oh, agora não é tão engraçado? Você pode calar a maldita boca? Fique em silêncio, é assim que você fica”.