Ficou chateada? Essa foi a inesperada reação de Rosalía aos memes sobre sua semelhança com Elvis Crespo

Rosalía catapultou para a indústria musical com seu álbum 'Motomami' Instagram (Instagram: @rosalia.vt)

Rosalía é uma das cantoras mais valorizadas no mundo da música. Desde que em 2017 recebeu uma indicação como Melhor Artista Revelação no Grammy por lançar seu álbum de estreia ‘Los Ángeles’, sua carreira deu um salto vertiginoso que a levou à fama que ostenta atualmente.

Após seu segundo álbum ‘El mal querer’, do qual foram extraídos os singles ‘Malamente’, onde mistura estilos como trap, flamenco e r&b, e ‘Pienso en tu mirá’, ganhou dois prêmios Grammy de melhor fusão/interpretação urbana e melhor canção alternativa.

Mas foi o lançamento de seu álbum ‘Motomami’ em 2022 que a artista catalã se projetou mundialmente por sua inovadora combinação de ritmos urbanos latinos, flamenco e eletrônica.

Dois anos de gratidão

Nos dois anos de sucesso de "Motomami", Rosalía decidiu celebrar publicando uma série de fotos dos últimos dois anos e as acompanhou com uma mensagem de agradecimento para seus fãs.

A espanhola disse em seu agradecimento: “Olá, hoje é dia de post sério com legenda séria: HOJE FAZEM 2 ANOS QUE SAIU MOTOMAMI. Coloquei o coração, a mente, a alma, a voz, o corpo inteiro neste projeto e vocês o receberam como se recebe o amor da sua vida no aeroporto depois de ter passado um par de anos longe ufff NUNCA DOU SEU AMOR POR GARANTIDO, graças a isso pude fazer um tour por grande parte do mundo, o que não é pouca coisa🙏.”

Refletiu sobre o processo criativo e como, às vezes, é difícil lembrar por que faz o que faz. No entanto, destacou que o projeto já não lhe pertence apenas a ela, mas é compartilhado com seus seguidores desde o momento em que foi lançado.

“Às vezes é difícil lembrar por que fazemos o que fazemos, porque não é fácil levantar projetos e fazer algo que os outros acabam ouvindo, vendo, desfrutando e tornando seu, porque literalmente MOTOMAMI NÃO É MEU, É DE VOCÊS DESDE O DIA EM QUE SAIU ❤️”.

A semelhança de Rosalía com Elvis Crespo

A cantora espanhola também aproveitou a oportunidade para compartilhar um famoso e viral meme que compara sua aparência com a do cantor Elvis Crespo. A publicação incluiu uma imagem de Rosalía posando ao lado de uma foto de Crespo.

No momento em que se tornou viral, o cantor de merengue reagiu de forma humorística aos comentários sobre sua suposta relação com Rosalía. Ele fez isso através de um vídeo no TikTok, onde negou ser o pai da artista espanhola, conforme relatado pelo Milenio.

Além disso, em uma entrevista ele também expressou sentir-se lisonjeado ao ser comparado com ela, chegando até a brincar sobre a possibilidade de atuarem juntos no futuro.

Ficou chateada? Esta foi a reação inesperada de Rosalía aos memes de sua semelhança com Elvis Crespo Instagram (Instagram: @rosalia.vt)

"Com o respeito à minha esposa, sinto-me bonito quando me comparam com Rosalía, acho isso muito engraçado. Eu aproveito. Quando Rosalía e eu cantarmos juntos no palco, vamos nos tornar virais", disse.

A reação de Rosalía ao compartilhar o meme em sua conta do Instagram durante a celebração de seu álbum sugere que ela encarou a situação e as comparações que a tornaram viral nos últimos anos com humor.

“❤️Minha nossa, que lembranças buscando essas fotos! Elas foram tiradas ao longo dos anos em que eu estava preparando tudo às cegas, porque nunca se sabe... e olhando retrospectivamente, agora é incrível! Isso foi criado, isso aconteceu.”