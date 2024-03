Celine Dion está focada em voltar aos palcos: a cantora descreve como supera seus problemas de saúde

Celine Dion, a renomada cantora, compartilhou corajosamente sua determinação de retornar aos palcos, apesar dos desafios de saúde que enfrenta.

Numa recente publicação nas suas redes sociais, Dion revelou que está focada em superar a Síndrome da Pessoa Rígida (SPS) com a qual foi diagnosticada no outono de 2022.

A artista mencionou: "Como muitos de vocês sabem, no outono de 2022 fui diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida (SPS). Tentar superar esse distúrbio autoimune tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas continuo determinada a voltar aos palcos um dia e levar uma vida o mais normal possível."

E continuou: "Estou profundamente agradecida pelo amor e apoio dos meus filhos, minha família, minha equipe e todos vocês".

"Quero enviar minha solidariedade e apoio a todos aqueles ao redor do mundo que foram afetados pela SPS. Quero que saibam que vocês podem superar. Nós podemos! Com amor, Celine xx...", concluiu a cantora, que reapareceu na mídia durante a premiação do Grammy.

Carreira icônica

Dion, reconhecida por seu talento vocal e sua bem-sucedida carreira musical, tem sido um ícone na indústria por décadas. A notícia de seu diagnóstico e sua mensagem de esperança foram recebidas com grande apoio e carinho por parte de seus fãs, que a apoiam em seu caminho para a recuperação.

À medida que continua sua luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida, seus seguidores aguardam ansiosamente o dia em que você possa retornar aos palcos e compartilhar seu incrível talento mais uma vez.

