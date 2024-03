BBB 24: Manipulação, vitimismo e festa: O que a web disse sobre a líder Giovanna

A vitória de Giovanna, pela segunda semana seguida, na prova do líder do BBB 24, não movimentou muito o reality show da Globo. Dentro da casa muita coisa não muda, mas, fora dela, o público criticou muito.

Garantida por mais uma semana no BBB, a líder da semana pode indicar um participante direto para o paredão do próximo domingo. Mas, para parte do público que acompanha o programa, ela vai acabar eliminando mais uma amiga.

“E lá vai a Giovana eliminar mais uma do lado dela mesmo sem colocar essa pessoa no paredão”, comentou um fã do Big Brother Brasil nas redes sociais.

Um outro perfil revelou que, “se tudo der certo”, Leidy Elin vai ser a próxima eliminada do BBB 24. Ele ainda diz que “o melhor seria ver a sister se despedindo do jogo em uma disputa com Davi”.

BBB 24: Vencedor da Prova do Líder desta quinta-feira (21) garante vaga no top 10 Imagem: Rede Globo

As críticas sobre a vitória de Giovanna na prova do líder não foram apenas por causa do paredão. Uma pessoa disse que infelizmente terá que “aguentar” a sister “arrogante” por mais uma semana e outra destacou que “ninguém merece outra festa” para ela.

Dúvidas sobre a segunda vitória da sister também foram levantadas nas redes sociais do Big Brother Brasil. Muitos telespectadores marcaram Boninho para avaliar se tudo ocorreu bem. Já outros afirmaram que a prova do líder foi roubada e a direção deva fazer outra.

“Prova manipulada! Alane acabou de falar que achou que era uma bateria só…não foi falado que eram três baterias. Era pra ser Matheus e Davi. Concordam?”, questionou uma pessoa.

Mas, há quem defenda Giovanna e o quarto gnomos. Alguns internautas disseram que os fãs de Beatriz, Matteus, Davi, Alane e Isabelle só sabem reclamar: “O povo espumando por que a ex-manca ganhou o líder de novo, enquanto o favorito deles só vive de vitimismo. Chorem baixinho, melhorem”.