BBB 24: Com medo do paredão, Leidy Elin revela plano para escapar da berlinda

Depois de Giovanna se tornar a líder do BBB 24, Leidy Elin está de olho na prova do anjo. Segundo a sister, essa é a única oportunidade dela não ir parar no próximo paredão do reality show da Globo.

No quarto da líder, Leidy conversa com Giovanna e diz que precisa ganhar a prova neste sábado (23) para permanecer no jogo, mas ela também conta para a amiga que, se conquistar o colar da imunidade, também vai deixar Lucas Henrique fora do paredão.

“Quem que eles [fadas] vão em cima? Acho que eles vão em cima do Bin”, questiona ela e a nutricionista concorda alegando que MC Bin Laden ainda não foi para a berlinda do BBB 24.

Leidy afirma que Bin está na mira do quarto fadas no próximo paredão do BBB 24

Vale destacar que Leidy Elin também está quase no Top 10 do BBB 24 e não enfrentou o paredão. Na conversa, Giovanna pergunta para sua aliada como ela conseguiu tal proeza e ela responde que não sabe.

Leidy bateu um recorde no Big Brother Brasil. Em 75 dias de confinamento, a sister ainda não recebeu nenhum voto na casa, nem do líder e nem dos participantes, e está quase no final do reality sem saber a opinião popular. Será que ela vai agora?

Fadas querem o anjo da semana

Isabelle não dará o anjo para Beatriz, Alane e Matteus no BBB 24. No quarto fadas, a manauara falou sobre estratégia de jogo com os amigos nesta semana e alertou que não pode se comprometer agora com o trio.

Tudo começou quando Matteus afirmou que só permanece no BBB se ganhar a liderança ou o anjo: “Eu só fico se eu ganhar, se eu fico imune”, mas Isabelle disse que não é bem assim, já que outras pessoas podem imuniza-lo.

BBB 24: Isabelle não se compromete com Beatriz, Alane e Matteus; este é o motivo

“Não, mas, essa semana, se elas [quarto gnomo] ganharem, a Bia não vai. Seria importante se a Bia ganhar o anjo, ela iria imunizar você”, destacou Isabelle. Alane também disse que pode fazer o mesmo, dando um certo alívio ao brother.

Ainda no quarto fadas, Isabelle falou para Alane, Beatriz e Matteus que caso ganhe alguma prova do anjo não pode dar para outra pessoa que não for o Davi: “Eu não tenho como gente, meu anjo é do Davi. Se imunizar alguém eu não tenho como me comprometer com vocês”.