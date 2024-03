As altas somas de dinheiro que Travis Kelce gasta em encontros com Taylor Swift

Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 11: Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs and Taylor Swift embrace after defeating the San Francisco 49ers in overtime during Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium on February 11, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images) (Ezra Shaw/Getty Images)

Sair com uma celebridade não é como sair com alguém que está fora do foco midiático, especialmente quando se trata de alguém como a cantora Taylor Swift, que atualmente está em um relacionamento com a estrela da National Football League (NFL), Travis Kelce.

O casal se mostra muito apaixonado diante da mídia, exibindo-se com beijos e abraços, sem nada a esconder. No entanto, sair com uma das cantoras mais ouvidas do momento tem suas exigências para poder desfrutar da privacidade que todo casal deseja. Além disso, certamente, como toda artista famosa e rica, ela está acostumada a satisfazer seus gostos sem se preocupar com o dinheiro, algo que quem estiver com ela deve cobrir para mantê-la feliz.

O portal The Mirror revelou quanto dinheiro Travis Kelce gastou desde que começou a namorar Taylor Swift, a quem ele começou a conquistar em julho de 2023 ao planejar dar a ela uma pulseira de amizade com seu número no show de Kansas City.

Segundo o portal citado, em menos de um ano, o jogador de futebol gastou uma média de US$ 8 milhões para desfrutar com a artista.

Taylor Swift beija Travis Kelce Foto AP/Brynn Anderson (Brynn Anderson/AP)

Detalham que a estrela da NFL comprou em outubro passado uma mansão de 17.000 m quadrados nos subúrbios de Kansas City. Esta propriedade está avaliada em US$ 6 milhões. Anteriormente, ele vivia em uma casa de US$ 995 mil, mas mudou de residência porque era muito acessível para fotógrafos e assim não podia desfrutar de privacidade com sua namorada.

Com base no Daily Caller, The Mirror revelou que Kelce pagou várias viagens de jato particular para estar com Swift durante sua turnê pela Austrália e Singapura, o que lhe custou mais de US$ 570 mil.

A isso se somam os pagamentos no Bird Streets Club em West Hollywood, onde as associações custam US$ 10 mil por ano. Supostamente, o jogador de futebol não economiza despesas para a cantora e recentemente pagou US$ 1 milhão por uma suíte do Super Bowl para que ela e sua família pudessem comparecer.

O Mirror relata que tudo o que foi descrito totaliza uma média de US$ 8 milhões, apesar de Travis Kelce ganhar apenas US$ 14 milhões por temporada com o Kansas City. Não se descarta que a cantora também não se limite ao surpreender seu namorado com presentes caros.