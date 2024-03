Aos 8 anos, menino autista escreve livro e dá palestras em Londres

Com apenas 8 anos, Noah Faria, um jovem brasileiro diagnosticado com autismo, já alcançou feitos notáveis. Ao lado de sua mãe, Renata Formoso, originários de Santos e residentes em Londres há 15 anos, Noah coescreveu um livro infantil intitulado “The Fizzy Brain” (Mente Borbulhante), que oferece um olhar íntimo sobre as experiências de viver com autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

A obra emergiu não apenas como um instrumento de expressão para Noah, mas também se tornou uma plataforma para educação e conscientização, culminando em convites para o jovem autor compartilhar suas vivências através de palestras.

Uma jornada de autoexpressão e empoderamento

O diagnóstico de Noah aos 7 anos veio acompanhado de desafios, especialmente na comunicação de suas sensações internas.

Descrevendo seu pensamento como excepcionalmente rápido e sua mente como constantemente efervescente, ele conseguiu articular a peculiaridade de sua experiência de maneira que ajudou em seu diagnóstico.

Foto: The Fizzy Brain

Esta vivência foi fundamental para a criação do livro, que começou de maneira espontânea através de rimas feitas em um passeio com sua mãe.

As rimas e ilustrações, estas últimas produzidas por Emi Webber, uma britânica também diagnosticada com autismo e TDAH na vida adulta, enriquecem o livro e o tornam acessível para crianças.

O sucesso do “The Fizzy Brain” abriu portas para Noah realizar palestras em escolas, onde fala sobre sua condição e destaca a importância do respeito às diferenças.

Até o momento, ele já realizou três palestras e tem mais agendadas, incluindo uma em uma biblioteca pública e outra durante a semana de conscientização sobre autismo na Battersea Power Station em abril.

