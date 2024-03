A vez em que Dua Lipa quis tentar cantar no coral da escola: “Todos riram”

Dua Lipa é uma das cantoras mais populares da atualidade, com uma extensa carreira, admirada por todos, e algo que chamou a atenção é que, em relação ao seu próximo lançamento, a artista revelou como foi quando tentou fazer parte do coral da escola, mas as coisas não saíram como ela pensava.

Aqui te contamos o que disse a cantora britânica, que agora conta com o reconhecimento de milhares de pessoas.

O que disse Dua Lipa sobre o início de sua carreira?

A artista compartilhou alguns dos desafios pessoais que enfrentou e superou antes de alcançar o reconhecimento em uma conversa com a drag queen Trixie Mattel para seu canal do YouTube.

Dua contou sobre sua primeira tentativa de audição para um coral escolar, a qual não atendeu às suas expectativas.

"O professor começou a tocar piano, e era uma nota alta louca, e não saiu nada, apenas ar, nesse momento toda a escola começou a rir", disse a cantora.

Ao mesmo tempo, decidiu aprender a tocar violoncelo porque o considerava "o instrumento mais grandioso". No entanto, essa escolha acabou sendo embaraçosa, pois, devido à sua estatura ainda baixa em comparação, constantemente batia com a cabeça e a parte de trás dos pés.

"Eu costumava ser muito pequena. Eu realmente cresci quando tinha 18 anos", acrescentou Dua.

Sua carreira musical

Desde que fez sua estreia na cena musical em 2015, Dua Lipa impressionou o mundo com seu talento vocal, seu estilo único e seu charme.

Depois de começar sua carreira como modelo, a artista deu uma guinada audaciosa em direção à música. Em 2014, assinou um contrato com a Warner Music e lançou 'New Rules'.

Seu segundo álbum, ‘Future Nostalgia’ (2020), foi aclamado tanto pela crítica quanto pelo público, consolidando sua posição como uma das principais artistas pop atualmente.