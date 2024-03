A série médica mais assistida da Netflix terá uma sequência que vai te surpreender

A NBC encerrou com chave de ouro em 2023 a sua bem-sucedida série médica Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa, após cinco temporadas ao longo dos anos. Um ano após o seu final, a emissora americana retomou a produção dramática para criar uma sequência derivada.

Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa e seu novo spin-off

De acordo com os últimos relatórios do Deadline, a nova série sequela teria o título provisório de Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa: Toda Vida Importa, e seria estrelada pela filha adulta de Max, Ryan Eggold, Luna Goodwin, e escrita pelo mesmo criador de Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa, David Schulner.

A trama se passaria 30 anos no futuro e teria um papel importante o uso de Inteligência Artificial no avanço da medicina quando Luna assume o papel de seu pai como diretor médico do Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa.

Os milhões de assinantes conheceram Luna adulta pela primeira vez no final da série, quando foi revelado nos últimos minutos que a mulher, que agora dirige o hospital e a equipe, é nada mais, nada menos que a filha de Max.

A nova série contaria com David Schulner

Molly Griggs interpretou Luna naquele episódio, mas atualmente não está claro se ela voltará a interpretar a médica na sequência. Seu pai na televisão, Ryan Eggold, também não está ligado ao projeto, apesar de ser produtor executivo da série Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa.

"Um dos hospitais mais antigos dos EUA recebe um novo diretor: o inconformista Max Goodwin, um médico determinado a mudar as coisas e salvar vidas", revela a sinopse oficial da série na Netflix.

Hospital New Amsterdam: Toda Vida Importa está disponível para assistir na Netflix. A gigante do streaming conta com as cinco temporadas do drama médico que estiveram no ar por mais de cinco anos, entre 2018 e 2023.