A poderosa mensagem de Kate Middleton após anunciar que tem câncer que comoveu as redes

O anúncio feito na sexta-feira por Kate Middleton causou um impacto mundial. Após semanas de rumores e especulações sobre seu estado de saúde, a princesa de Gales revelou em um vídeo que está em tratamento contra o câncer.

No registro, que foi compartilhado nas redes sociais dos príncipes, ele contou que em janeiro passou por uma cirurgia abdominal e que "naquele momento pensou-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi bem-sucedida. No entanto, os exames após a operação descobriram que havia câncer".

"Portanto, minha equipe médica me recomendou passar por um tratamento de quimioterapia preventiva e agora estou nas primeiras etapas desse tratamento", disse.

Kate Middleton confessou como contou aos seus filhos sobre o câncer

A princesa de Gales também confidenciou como contou aos seus filhos de 10, 8 e 5 anos, respectivamente, sobre a doença.

"Tem me levado tempo para me recuperar de uma cirurgia importante antes de poder começar meu tratamento. Mas, o mais importante, temos levado tempo para explicar tudo para George, Charlotte e Louis de uma forma apropriada para eles, e assegurar-lhes que vou ficar bem", indicou.

"Como já disse; estou bem e fico mais forte a cada dia, focando nas coisas que me ajudarão a me curar; na minha mente, corpo e espírito", expressou.

A emocionante mensagem de Kate Middleton

A princesa também dedicou palavras ao seu marido. "Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e tranquilidade. Assim como o amor, apoio e bondade que muitos de vocês mostraram. Significa muito para ambos", afirmou.

"Esperamos que compreenda que, como família, agora precisamos de um pouco de tempo, espaço e privacidade enquanto completo meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria e espero voltar quando puder, mas por agora preciso me concentrar em recuperar completamente", indicou.

Finalmente, Kate Middleton destacou que "neste momento também estou pensando em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo câncer. Para todos que enfrentam esta doença, de qualquer forma, não percam a fé nem a esperança. Você não está sozinho".

As redes sociais foram preenchidas com mensagens de apoio para a princesa. “Envio a você e à sua família muito amor e força”, “Uma bela mensagem, meus pensamentos e melhores desejos estão com você e sua família” e “Obrigado por mostrar o que é lutar com graça e determinação por si mesmo e por sua família. Desejo tudo de melhor para você”, foram algumas das reações.