A Netflix adicionou ao seu catálogo um aclamado filme que todos deveríamos ver: ele ganhou o Oscar

Ao longo de março, o Netflix não só adicionou filmes originais ao seu catálogo, mas também incluiu vários longas-metragens muito interessantes de outras produtoras sob acordos de licença.

Entre os filmes que o gigante do streaming adquiriu para sua extensa biblioteca este mês está uma bem-sucedida produção japonesa que ganhou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2022.

Qual é o filme?

Trata-se do aclamado Drive My Car, um filme dramático dirigido e coescrito por Ryūsuke Hamaguchi, que teve sua estreia mundial no famoso Festival de Cinema de Cannes em 2021.

Recomendados

Com base em um conto do livro Homens sem Mulheres (2014) de Haruki Murakami, a história segue Yusuke Kafuku, um ator e diretor de teatro casado com Oto, uma bela dramaturga com segredos.

Cenas do filme 'Drive my car' | Culture Entertainment (Culture Entertainment)

Ambos compartilham um relacionamento aparentemente feliz, um passado cheio de dor e uma colaboração artística muito produtiva. Suas vidas juntas acabam quando ela morre de forma repentina.

Além da dor da perda, Kafuku fica com várias perguntas que seu casamento sempre levantou e lamenta não ter sido capaz de compreender verdadeiramente sua esposa.

Cenas do filme 'Drive my car' Culture Entertainment (Culture Entertainment)

Algum tempo depois, ainda não tendo se recuperado completamente da morte de sua esposa, o protagonista aceita dirigir uma peça em um festival de teatro em Hiroshima, onde deve seguir regras.

Uma delas é que terá que permitir que um motorista profissional conduza o seu Saab 900 vermelho para transportá-lo. A designada é uma jovem motorista taciturna, reservada e habilidosa chamada Misaki Watari.

Enquanto atravessam juntos os trajetos, ambos começam a ter conversas cada vez mais sinceras, mas essa progressiva honestidade de suas conversas os obrigará a enfrentar o passado.

Cenas do filme 'Drive my car'| Culture Entertainment (Culture Entertainment)

Quem atua nesse filme?

Drive My Car é estrelado por Hidetoshi Nishijima no papel de Yūsuke Kafuku. Enquanto isso, a atriz Tōko Miura interpretou Misaki Watari. O restante do elenco foi composto pelos seguintes atores:

Reika Kirishima como Oto Kafuku

Masaki Okada como Kōji Takatsuki

Park Yu-rim como Lee Yoo-na

Jin Dae-yeon como Gong Yoon-soo

Sonia Yuan como Janice Chang

Ahn Hwitae como Ryu Jeong-eui

Perry Dizon como Roy Lucelo

Satoko Abe como Yuhara

Cenas do filme 'Drive my car' | C&I Entertainment (C&I Entertainment)

O que disse a crítica sobre o filme?

"Drive My Car" foi aclamado unanimemente por especialistas em cinema em vários países. Elsa Fernández-Santos, do jornal El País, descreveu-o como "uma viagem ao melhor do cinema".

“Um dos filmes mais profundos e excepcionais dos últimos anos”, escreveu. “É uma obra-prima sobre o luto e a incomunicação (...). Um recital de sutilezas”.

Luis Martínez de El Mundo chamou-a de “uma obra-prima” e deu-lhe cinco estrelas em cinco. “Três horas de cinema perfeito que passam pela retina como um sopro de febre”, expressou.

Cenas do filme 'Drive my car' | Culture Entertainment (Culture Entertainment)

“Uma beleza às vezes insuportável. Nunca vimos nada parecido antes”, acrescentou. Por sua vez, Sergi Sánchez, do La Razón, concordou com seu colega ao afirmar que era uma “obra-prima indiscutível”.

"Um belo drama coral de três horas que passam num sopro. (...) Não há grandes catarses, embora o filme cresça lentamente e, sem perceber, te envolva em seus mistérios", disse.

Além de receber elogios dos críticos, "Drive My Car" foi indicado e venceu inúmeros prêmios. Como o Globo de Ouro e o BAFTA de melhor filme em língua estrangeira.

Cenas do filme 'Drive my car' | C&I Entertainment (C&I Entertainment)

Quando é que Drive My Car chegou à Netflix?

"Drive My Car" foi lançado na Netflix em 18 de março de 2024.