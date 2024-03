Xuxa crítica Fernanda do BBB 24 após fala polêmica sobre filhos: “Tem que aprender sobre cuidar das crias” Imagem: reprodução redes sociais

Xuxa não gostou falas de Fernanda do BBB 24 sobre como é a maternidade em sua visão. O diálogo aconteceu na madrugada da última quarta-feira (20), onde Fernanda desabafou com Pitel sobre as dificuldades em ser mãe.

“Às vezes, está dando tudo errado. Tem dia que você quer matar seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e fala: ‘se eu morasse em um prédio, jogava pela janela’. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer”, disse a confeiteira, antes da câmera ser cortada.

A Fernanda falando q às vezes tem vontade de jogar os filhos pela janela tão pesado q cortaram até a câmera mds q horror #RedeBBB #BBB24 #BatePapoBBB pic.twitter.com/2LQPKhrZFY — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) March 20, 2024

A internet ficou dividida, com alguns defendendo a fala da sister, e outros achando os pensamento problemático. Para Xuxa, as falas dela foram problemáticas. A apresentadora utilizou suas redes sociais na noite de quarta-feira para dar sua opinião.

“Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre que é amor e cuidado pela suas crias, filhos”, começou Xuxa, que disse que Fernanda não poderia colocar estes pensamentos violentos para fora.

“Endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha. Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que as vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo o Brasil”, diz a apresentadora.

“Filhos não são “coisas” que temos e podemos fazer tudo com eles. Fernanda, nem em pensamentos você deveria ter e dizer essas frases”, continua.

Apresentadora conclui, dizendo que seu desabafo é no lugar de uma mulher “que está usando seu espaço para falar sobre um assunto tão importante.

