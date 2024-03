TOMORROW X TOGETHER anuncia a turnê ‘ACT: PROMISE’ nos Estados Unidos

A banda líder da Geração Z anunciou hoje as datas e locais da ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ‘ACT: PROMISE IN U.S.’ em suas redes oficiais. As datas anunciadas até agora incluem 11 concertos em 8 cidades: 14 de maio em Tacoma, 18 de maio em Oakland, 21 e 22 de maio em Los Angeles, 26 de maio em Houston, 29 de maio em Atlanta, 1 e 2 de junho em Nova York, 5 e 6 de junho em Rosemont e 8 de junho em Washington, DC.

A nova turnê mundial se apresenta em uma escala maior em comparação com sua antecessora de 2023, 'ACT: SWEET MIRAGE', que incluiu 10 concertos em 6 cidades dos Estados Unidos. 'ACT: PROMISE' começará na Coreia com três apresentações no KSPO Dome de Seul de 3 a 5 de maio. Mais datas e cidades serão anunciadas posteriormente.

O nome da turnê ‘ACT: PROMISE’ incorpora o compromisso de avançar juntos em direção a um futuro esperançoso. Os concertos do TOMORROW X TOGETHER são reconhecidos por sua narrativa coesa, que entrelaça perfeitamente música, concertos, VCRs e cenografias cativantes.

A turnê anterior do quinteto, 'ACT: SWEET MIRAGE', cativou o público com elaborados sets de carrosséis, barcos, quedas d'água e muito mais. Como narradores visuais do k-pop, o TOMORROW X TOGETHER ofereceu uma experiência imersiva ao vivo, gerando antecipação para sua próxima turnê.

minesode 3: TOMORROW será lançado em 1 de abril às 18h KST. Encontre mais informações sobre o álbum e a turnê em Weverse.

