Sofía Vergara está causando impacto nas redes sociais com suas últimas fotos: rostos assustadores aparecem atrás

Sofía Vergara não para de trabalhar, pois após o sucesso da série ‘Griselda’ na plataforma Netflix, revelou que já começou as gravações de um dos concursos mais populares de todos os Estados Unidos. Trata-se de ‘America’s Got Talent’, um show de talentos que tem como jurados Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel e Terry Crews.

Sofía Vergara está causando alvoroço nas redes sociais após publicar novas fotografias

Recentemente, a colombiana mostrou sua emoção pelo início das audições do programa, as quais estão cheias de público ao vivo e, para celebrar, compartilhou algumas fotos nas quais ela pode ser vista sozinha e com os outros jurados presentes.

No entanto, os fãs perceberam que havia algo estranho com as fotografias da atriz colombiana. De acordo com os internautas, os rostos do público, que estavam ao fundo da imagem, pareciam totalmente assustadores.

A atriz colombiana mostra rostos aterrorizantes em suas imagens mais recentes

“Ok, linda, mas e as pessoas atrás”; “Sofia, por que as pessoas ao fundo estão assim?”; “Com aquelas pessoas atrás parece que estão gravando uma cena de The Walking Dead”; “Trouxeram os figurantes de The Walking Dead”; “O público é criado por IA ou são zumbis?”; foram algumas das reações que a protagonista de ‘Griselda’ recebeu.

Reações dos internautas

As imagens compartilhadas por Sofía Vergara geraram um amplo debate nas redes sociais e os internautas criaram diversas teorias sobre o que realmente poderia ter acontecido. Para alguns, Sofía Vergara usou um filtro do Instagram para distorcer os rostos das pessoas ao fundo ou possivelmente fez isso com planejamento, já que não tinha autorização das pessoas para serem fotografadas e poderia ter um problema legal.