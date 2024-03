Quem seria o novo James Bond? Este é o ator que substituiria Daniel Craig

James Bond está na boca de todos os fiéis seguidores das sagas do Agente 007 após a informação revelada pelo jornal britânico The Sun, que menciona que o ator Aaron Taylor-Johnson seria o novo carismático agente.

A produtora de Bond, Barbara Broccoli, aparentemente tem seus olhos postos no homem de 33 anos para a próxima aventura de 007, o que encerraria a longa espera para encontrar o sétimo ator que assumirá o papel icônico desde 1962.

Quem será o novo James Bond Aldara Zarraoa / Getty Images (Aldara Zarraoa/Getty Images)

A publicação informa que ainda não há nada escrito no papel, mas dizem na rua que Bond seria o trabalho de Aaron, se ele assim o desejar. A oferta formal está lá mesmo, sobre a mesa, com os produtores esperando receber notícias dele.

Mas a Eon, a produtora por trás de James Bond, está bastante confiante de que Aaron assinará o contrato a qualquer momento.

Na semana passada, Aaron manteve-se discreto quando as pessoas começaram a falar sobre ele interpretando Bond: “Acho encantador e maravilhoso que as pessoas me vejam nesse papel. Considero um grande elogio”.

A viagem para encontrar o ator que mantenha viva a saga não tem sido fácil, entre os mencionados estão Idris Elba, Tom Hardy e Henry Cavill.

