Quem é Heidi Agan, a sósia de Kate Middleton?

A Princesa de Gales visita o Centro Infantil Colham Manor com a Maternal Mental Health Alliance Foto: Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Parece que Kate Middleton tem algumas mulheres com quem compartilha algumas características físicas, além de Rose Hanbury, a mulher que afirmam ser amante do príncipe William, o nome de outra mulher inglesa com quem ela foi comparada também foi mencionado.

Após a suposta aparição da princesa de Gales no último fim de semana, onde ela foi vista fazendo compras com seu marido, a imagem do vídeo foi analisada e permanece em suspeita se realmente se trata da monarca.

Nas redes sociais, tem sido questionada a veracidade da informação devido à baixa qualidade do áudio visual e à edição da última foto de Kate, por isso afirmam que não é ela, mas sim a sua sósia.

Ela é Heidi Agan, a mulher que afirmam ser a sósia de Kate Middleton

As teorias da conspiração não param em torno de Kate Middleton, e mais uma vez surgiu uma nova hipótese após sua saída mais recente. Trata-se de Heidi Agan, uma cidadã do Reino Unido que já foi destaque em outras ocasiões por sua semelhança com a futura rainha da Inglaterra.

Diante da onda de comparações que tem enfrentado, a mulher tem se orgulhado disso e em várias ocasiões se apresentou como a sósia de Kate. Foi em 2011 que Heidi se tornou famosa no Reino Unido, após o casamento dos príncipes de Gales.

Naquela época, ela trabalhava como garçonete em um restaurante e desde então tem lucrado com aqueles que se aproximam dela pensando que ela é a verdadeira princesa e abandonou seu cargo como garçonete.

"Em um mês, consegui meu primeiro emprego no aeroporto de Gatwick para promover seu serviço ao cliente antes dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Estava conseguindo tanto trabalho que decidi deixar meu emprego como garçonete. Foi uma decisão difícil e não estava certo de quanto tempo duraria, mas valeu a pena e agora ganho entre £500 e £3.000 por trabalho, com cerca de três trabalhos por semana", explicou Heidi.

Inclusive apareceu em alguns programas de televisão, onde é chamada de ‘a sósia de Kate Middleton’, como em um reality show onde procurava seu vestido de noiva.

Olhar suas fotos e vídeos é quase confundir ela com Kate Middleton, por isso mais de um na internet assegura que era ela quem estava naquele sábado no mercado de Windsor, onde afirmam que a realeza foi vista.