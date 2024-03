Quem é Brittany Dixon? Ela se tornou um sucesso nas redes sociais após o reaparecimento de Kate Middleton

Kate Middleton é a grande protagonista das últimas semanas na imprensa internacional e nas redes sociais. A princesa passou por uma cirurgia abdominal e, desde então, tem gerado vários rumores.

O desaparecimento dela, especulações sobre seu verdadeiro estado de saúde e a suposta infidelidade de William, dúvidas sobre suas aparições e a polêmica sobre a edição de sua foto com seus filhos têm dominado as manchetes dos jornais mundiais.

Mas não apenas ela tem sido o assunto das conversas nas redes sociais, ultimamente também outro nome apareceu: Brittany Dixon.

Quem é Brittany Dixon e por que seu nome está associado a Kate Middleton?

Trata-se de uma artista australiana que mostra suas criações através de sua conta do Instagram, mas que também é reconhecida por uma razão particular: sua incrível semelhança com a princesa de Gales.

Até mesmo sua irmã Candice Dixon tornou viral um reel em que ela mesma reconheceu que achava Brittany parecida com Kate Middleton, aconselhando até mesmo a Netflix a contratá-la para The Crown.