Publicação do vídeo de Kate e William aposta em acabar com a “loucura das redes sociais”

LONDRES (AP) - O príncipe William do Reino Unido e sua esposa Kate Middleton foram filmados em uma loja perto de sua casa em Windsor, relatou o jornal The Sun. São as primeiras imagens da princesa de Gales desde que passou por uma cirurgia abdominal por uma doença não especificada há dois meses e que não era vista desde o final de dezembro do ano passado.

O jornal publicou um vídeo curto na noite de segunda-feira que parecia mostrar Kate e William sorrindo enquanto caminhavam juntos, carregando sacolas de compras. As imagens foram capturadas no sábado em Windsor, no oeste de Londres.

Kate retomará sua agenda oficial depois da Páscoa

“Catalina parecía feliz e relaxada. Pareciam felizes por poder ir a uma loja e se misturar”, disse The Sun citando Nelson Silva, identificado como a pessoa que fez a gravação.

O escritório do casal, o Palácio de Kensington, não fez comentários.

O Palácio indicou que Kate, de 42 anos, retomará sua agenda oficial após a Páscoa. É provável que seja depois que seus filhos voltem para a escola em 17 de abril.

Procuram acalmar os rumores sobre os príncipes de Gales

"“Que bom te ver de novo, Kate!”, disse o jornal em sua capa desta terça-feira e apontou que decidiu publicar as imagens "em uma tentativa de encerrar o que o Palácio chamou de 'loucura das redes sociais'".

Em torno à saúde da princesa durante sua ausência, circularam especulações febris e, em alguns casos, fantasiosas. Kensington não revelou mais detalhes, mas disse que a operação não estava relacionada a um câncer.

No dia 10 de março, os príncipes postaram uma foto de Kate com seus filhos George, Charlotte e Louis em comemoração ao Dia das Mães no Reino Unido. No entanto, várias agências de notícias, incluindo a Associated Press, retiraram a postagem por medo de que ela tivesse sido manipulada, o que gerou ainda mais especulações.

Kate explicou então em um comunicado que gostava de “experimentar com a edição” e pediu desculpas por “qualquer confusão” que a imagem possa ter causado.