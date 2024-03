Privacidade de Kate Middleton comprometida? Clínica está sob investigação por vazamento de dados

No coração de Londres, uma questão delicada veio à tona nesta quarta-feira (20), conforme reportado por fontes múltiplas. Um membro do staff da prestigiada London Clinic, conhecida por tratar da alta sociedade, incluindo a princesa Catherine - popularmente conhecida como Kate Middleton - é suspeito de tentar acessar indevidamente seus dados médicos.

Este episódio ocorre após a princesa de Gales, casada com o futuro rei da Inglaterra, Príncipe William, ter passado por uma intervenção cirúrgica no abdômen em 16 de janeiro, uma cirurgia que a manteve no hospital por um período de dez dias.

Segurança da informação em jogo

O Palácio de Kensington, responsável pela comunicação dos príncipes de Gales, optou por não divulgar os pormenores do procedimento, reforçando o desejo de Kate por manter sua privacidade médica.

Recomendados

Contudo, o jornal The Mirror levantou a suspeita de que, ao menos, um funcionário da clínica tentou violar a confidencialidade dos registros de Kate. O Information Commissioner’s Office, entidade britânica de proteção de dados, confirmou o recebimento de uma notificação de violação e está avaliando o caso.

A questão ganhou ainda mais gravidade com a intervenção da subsecretária de Saúde, Maria Caulfield, que mencionou a possibilidade de envolvimento policial nas investigações.

Embora a polícia de Londres tenha sido contactada, a mesma declarou que, até o momento, não foi requisitada a agir no caso. A London Clinic, por sua vez, reiterou seu compromisso com a total privacidade e confidencialidade dos dados de todos os pacientes, independente de quem sejam.

O Palácio de Kensington deixou claro que a responsabilidade do incidente recai sobre a clínica, enquanto se previa a ausência prolongada de Catherine de seus compromissos oficiais até o final de março.

A curiosidade e as especulações acerca do estado de saúde da princesa, uma das figuras mais fotografadas do mundo, cresceram consideravelmente, com previsões apontando para um retorno aos deveres oficiais somente em meados de abril.

Fonte: O Tempo