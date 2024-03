Outra vez, Kate? Agência diz que foto da Rainha Elizabeth II com seus bisnetos em 2022 foi editada digitalmente

Qual é o escândalo de hoje? Essa deve ser a pergunta diária dos assessores de comunicação da realeza britânica, que têm enfrentado dias recentes cheios de polêmicas e rumores variados.

A má fase da Família Real britânica - que, na realidade, está constantemente ligada a escândalos - começou no domingo, 10 de março, quando se descobriu que uma foto de Kate Middleton com seus filhos tinha sido alterada digitalmente.

Foi a primeira fotografia da princesa de Gales desde que passou por uma operação abdominal, mas a edição abriu todo tipo de especulações sobre seu paradeiro, sua saúde e seu relacionamento com William.

Jornal britânico encontrou foto com várias “inconsistências”

Agora, a realeza terá que responder a uma polêmica semelhante depois que o jornal britânico The Telegraph encontrou várias inconsistências em uma foto da rainha Elizabeth II com seus netos e bisnetos, como uma linha vertical na saia da monarca, uma sombra atrás da orelha do príncipe Louis (filho de William) e a repetição do cabelo de Mia Tindall (neta da princesa Ana).

A foto foi tirada em agosto de 2022 - um mês antes da morte de Elizabeth II - e divulgada em abril do ano passado, por ocasião do que teria sido o 97º aniversário da rainha. Kate Middleton postou a imagem na conta de redes sociais dos príncipes de Gales.

O The Telegraph entrou em contato com a agência Getty Images, e através de um porta-voz disseram que "revisamos a imagem e adicionamos uma nota do editor, esclarecendo que a imagem foi melhorada em sua origem".

Dúvidas sobre as novas imagens de Kate

Esta nova polêmica surge menos de 24 horas depois de o jornal britânico The Sun publicar um vídeo onde, supostamente, Kate e William saem da loja de uma fazenda em Windsor depois de fazerem suas compras.

O vídeo capturado por uma testemunha, com o objetivo de desmentir os problemas de saúde de Kate e a separação de William, também está sendo amplamente revisado e nas redes sociais surgiram várias dúvidas sobre sua veracidade.