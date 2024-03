O que realmente está acontecendo com Kate Middleton? Numeróloga surpreende ao revelar seu futuro

A situação de Kate Middleton continua sendo um mistério. Já foi dito de tudo, que ela estava grávida de um suposto amante, que está em coma e até que morreu. Desde que a princesa de Gales está ‘desaparecida’, várias teorias conspiratórias foram elaboradas.

O que realmente aconteceu com Kate Middleton? A numerologia tem a resposta

A falta de comunicação da realeza britânica e da fotografia digitalmente editada dela com seus filhos, não ajuda a gerar mais especulações sobre quem seria a futura rainha da Inglaterra. Nesse sentido, a prática da numerologia entrou em cena para revelar a situação de Kate Middleton.

Kate Middleton (Foto: Instagram @princeandprincessofwales)

"A soma total das vogais do seu nome e sobrenome resulta no número 6. O que poderíamos dizer? Você anseia e deseja amor pela família, amigos e companhia, proporcionando proteção a eles. Você sente prazer em servir à comunidade, especialmente às crianças ou idosos. Você se identifica com o sofrimento dos outros. Você luta pela paz e harmonia, alcançando isso através de debates com suavidade e ordem. É responsável em suas tarefas, em casa, no trabalho e em tudo o que empreende", revela a especialista em numerologia Ana María Cresta.

Recomendados

Ana María Cresta revela a situação de Kate Middleton

"Benévola e tolerante. Em questões monetárias, só investirá no que pareça à prova de fraude. Em seu aspecto negativo, costuma agir com teimosia, discussão e superproteção. Uma vez que gosta de conforto, prefere a rotina a se submeter ao desenraizamento e à mudança. Em seu trabalho, atua de forma muito responsável em carreiras humanitárias, como professora, assistente social. No estudo de seu interior, surge uma mãe que estabelece mandatos de um lado e colaboração com os outros, e também permite que trabalhe a segurança, submissão, indecisões, nostalgia. Isso causa hipersensibilidade, depressão e problemas emocionais", acrescenta a especialista.

“Também é um ano de confusões, traições, enganos, problemas na parte emocional, conflitos familiares. Como é um ciclo importante para sua parte pessoal, ao finalizar este ano estará pensando no que precisa e deseja para sua vida, realizando uma introspecção na busca interior e soltando o que já não quer para iniciar um novo ciclo. A grande mudança será interior. Precisará investigar, parar e não colocar em prática nenhum projeto com vistas ao futuro. Nesta etapa, será importante focar na saúde física e emocional, pois é um ano em que se deve cuidar e vigiar a saúde o ano todo”, conclui.