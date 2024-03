Na véspera do Miami Open, o namorado da número 2 do ranking mundial faleceu

Um dos principais destaques que prometia ter o vigente Miami Open era a presença da número 2 do ranking mundial da WTA, Aryna Sabalenka. No entanto, nas últimas horas, sua participação no torneio de tênis americano é agora uma verdadeira incógnita devido a uma tragédia pessoal.

Nas primeiras horas desta terça-feira, 19 de março, o mundo esportivo ficou chocado ao saber da morte de Konstantin Koltsov, ex-jogador de hóquei no gelo em sua Bielorrússia natal e na National Hockey League (NHL), nos Estados Unidos.

De acordo com os primeiros relatórios da Federação Bielorrussa de Esportes, foi revelado que o namorado de Sabalenka desde 2021, faleceu repentinamente aos 42 anos na cidade de Miami, onde estava acompanhando a atleta.

Aryna Sabalenka tinha planeado começar a sua participação no Miami Open na sexta-feira, 22 de março, uma vez que, devido ao seu elevado estatuto no ranking, tem a vantagem de começar na segunda rodada. No entanto, até agora não se sabe se ela irá participar ou não do torneio.

Konstantin Koltsov

Como profissional, Koltsov iniciou sua destacada carreira em seu país natal em 1997. Ele alcançou a fama ao atravessar fronteiras e chegar à NHL, onde foi parte ativa e protagonista entre 2002 e 2006 com o Pittsburgh Penguins, time no qual disputou 144 jogos, marcou 12 gols e fez 26 assistências.

Além disso, por 15 anos teve o privilégio de fazer parte da equipe nacional da Bielorrússia, destacando-se nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City e em 2010 em Vancouver.

“Ele era uma pessoa forte e alegre, querida e respeitada pelos jogadores, colegas e fãs. Konstantin Evgenievich ficará para sempre inscrito na história do nosso clube. Que ele descanse em paz”, escreveram em um comunicado do clube russo Salavat Yulaev, onde ele era treinador.