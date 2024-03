Mais uma vez, Céline Dion é vista e aumenta os rumores de seu retorno em breve

Desde que, através das redes sociais, ela confessou ter sido diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, situação que a obrigaria a cancelar sua turnê mundial ‘Courage’ e a afastá-la permanentemente dos palcos, muito tem sido falado sobre as condições físicas de Céline Dion.

Em 2023, o cenário não era nada encorajador, depois que uma de suas irmãs responsáveis por seus cuidados informou várias vezes que a saúde da famosa cantora e compositora canadense estava em constante e acelerado declínio.

No entanto, contra todas as probabilidades, no mês passado de outubro, Dion fez sua primeira aparição pública em um jogo de hóquei da NHL entre o Golden Knights e o Montreal Canadiens. Ao lado de seus filhos, ele foi visto com boa disposição nos vestiários, interagindo com vários jogadores da equipe canadense da qual é uma fã reconhecida.

A maior surpresa de todas foi no início de fevereiro de 2024, quando apareceu ao lado de Taylor Swift no Grammy Awards 2024, para anunciar diante de uma multidão que aplaudiu o vencedor do prêmio de Álbum do Ano.

De volta as redes sociais

Por ocasião do Dia Mundial da Conscientização sobre a síndrome que ela sofre há alguns anos, Céline Dion voltou a usar suas redes sociais para transmitir tranquilidade a seus milhares de fãs e também compartilhou um testemunho emocionante sobre como tem conseguido conviver com a dura doença contra todas as probabilidades.

"Tentar superar esse transtorno tem sido uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas continuo convencida de que um dia voltarei aos palcos e levarei uma vida o mais normal possível. Quero enviar encorajamento a todos aqueles que também estão sendo afetados. Nós podemos", publicou junto com uma foto de seus três filhos.

Sem dúvida, as últimas aparições da cantora vencedora do Oscar por sua interpretação na música principal do filme ‘Titanic’ estão aumentando fortemente os rumores de um retorno musical em breve.